3 факта о матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Сегодня в 18:00 начнется самый большой матч недели в АПЛ — «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Sports.ru подготовил три факта о предстоящей игре, на которых можно неплохо заработать.

В 11 последних матчах «Челси» открывает счет в первом тайме. Букмекеры предлагают коэффициент 2.41 на продолжение серии.

«Манчестер Юнайтед» в четырех последних очных встречах подавал больше угловых, чем «Челси». Победа манкунианцев по угловым представлена за 1.52.

В последних 9 играх «Челси» проходила ставка «обе забьют». Сегодня на такой исход выставлен коэффициент 1.87.

В матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси» нет явного фаворита: победа хозяев предлагается за 2.76, ничья — за 3.15, победа «Челси» — за 2.78.

Поставить на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»