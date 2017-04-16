3 факта о матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
Сегодня в 18:00 начнется самый большой матч недели в АПЛ — «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Sports.ru подготовил три факта о предстоящей игре, на которых можно неплохо заработать.
В 11 последних матчах «Челси» открывает счет в первом тайме. Букмекеры предлагают коэффициент 2.41 на продолжение серии.
«Манчестер Юнайтед» в четырех последних очных встречах подавал больше угловых, чем «Челси». Победа манкунианцев по угловым представлена за 1.52.
В последних 9 играх «Челси» проходила ставка «обе забьют». Сегодня на такой исход выставлен коэффициент 1.87.
В матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси» нет явного фаворита: победа хозяев предлагается за 2.76, ничья — за 3.15, победа «Челси» — за 2.78.
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