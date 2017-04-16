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    3 факта о матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия ставки на спорт ставки на футбол

    Сегодня в 18:00 начнется самый большой матч недели в АПЛ — «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Sports.ru подготовил три факта о предстоящей игре, на которых можно неплохо заработать.

    В 11 последних матчах «Челси» открывает счет в первом тайме. Букмекеры предлагают коэффициент 2.41 на продолжение серии.

    «Манчестер Юнайтед» в четырех последних очных встречах подавал больше угловых, чем «Челси». Победа манкунианцев по угловым представлена за 1.52.

    В последних 9 играх «Челси» проходила ставка «обе забьют». Сегодня на такой исход выставлен коэффициент 1.87.

    В матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси» нет явного фаворита: победа хозяев предлагается за 2.76, ничья — за 3.15, победа «Челси» — за 2.78.

    Поставить на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

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