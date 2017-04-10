Букмекерская контора Winline обновила коэффициенты на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона».

В первой встрече нет явного фаворита: победа «Ювентуса» идет за 2.54, ничья — за 3.32, победа «Барселоны» — за 2.89. Тотал больше 2,5 голов предлагается за 1,98, меньше — за 1,87.

Наиболее вероятным счетом считается ничья 1:1 (коэффициент 6,03).

На гол Гонсало Игуаина можно поставить за 2,19, Лионеля Месси — за 2,30, Луиса Суареса — за 2,33.

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