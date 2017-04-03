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    Ставка дня: сухая победа «Спартака» с коэффициентом 1.90

    Теги Спартак Премьер-лига Россия ставки на спорт Оренбург

    Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 1.90 на то, что в матче «Спартак» — «Оренбург» хозяева победят всухую.

    Эта ставка проходила в 7 из 10 последних игр «Спартака» на «Открытие-Арена» и принесла ставочникам значительную прибыль. Напомним, «Оренбург» является одним из аутсайдеров РФПЛ по числу забитых мячей — 14 в 20 играх.

    Приятной особенностью этой ставки является то, что в лайве коэффициент на исход будет только расти.

    Сделать ставку на сухую победу «Спартака» за 1.90

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