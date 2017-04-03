Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 1.90 на то, что в матче «Спартак» — «Оренбург» хозяева победят всухую.

Эта ставка проходила в 7 из 10 последних игр «Спартака» на «Открытие-Арена» и принесла ставочникам значительную прибыль. Напомним, «Оренбург» является одним из аутсайдеров РФПЛ по числу забитых мячей — 14 в 20 играх.

Приятной особенностью этой ставки является то, что в лайве коэффициент на исход будет только расти.

Сделать ставку на сухую победу «Спартака» за 1.90