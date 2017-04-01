Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал об отношениях с представителями .

– С кем-то из игроков «Спартака» продолжаете общаться?

– Женька Макеев пришел сюда меня поддержать, со мной время провести. С ним больше всего. Хорошо общаюсь с Темой Ребровым. Нет-нет да списываемся с Саней Зотовым, его тезкой Зуевым. Но на постоянной основе – только с Макеевым.

– Вы обнялись с Дмитрием Аленичевым после матча со «Спартаком», в котором сравняли счет в самой концовке...

– И очень хорошо пообщались. Глубоко его уважаю. А как можно не уважать самого титулованного игрока в истории российского футбола? Для меня это один из кумиров, олицетворение мужского и человеческого отношения к жизни. Аленичев – настоящий джентльмен. Желаю ему больших успехов на тренерском поприще.

– Есть люди, которым не пожмете руку после всей этой шумной истории с переходом?

– Да, и их очень много. Но пока не хотел бы их называть.

– А Федуну пожали бы?

– Трудно сказать. Сам бы к нему, наверное, с рукопожатием не подошел бы. Но если бы сложилось так, что подошел он, то, вероятно, пожал бы – не сделать этого было бы некрасиво и, наверное, неправильно. Впрочем, последний раз мы лицом к лицу виделись в Марбелье, уже достаточно давно, – и он прошел мимо меня.

Думаю, Федун ко мне никогда не подойдет сам. Никакого негатива я к нему не испытываю – просто разошлись, и все. Мне кажется, слова в мой адрес вызваны тем, что его так настроили, – сказал Дзюба.