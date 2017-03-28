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    Букмекеры считают, что сборная России не проиграет Бельгии

    Теги сборная Бельгии сборная России ставки на спорт товарищеские матчи (сборные)

    Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на товарищеский матч сборных России и Бельгии.

    Букмекеры предлагают коэффициент 1,55 на то, что сборная России либо обыграет бельгийцев, либо сыграет вничью. Коэффициент на победу гостей составляет 2.30.

    У сборной России неплохие шансы открыть счет (1,93). На тотал меньше 2,5 можно поставить по 1,66, больше — по 2,10.

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