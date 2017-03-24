Закажите вкуснейшую пиццу, бургер или роллы со скидкой 500 рублей! Только для пользователей Sports.ru

Порадуйте себя вкусной едой в пятницу вечером! Ведь Sports.ru дарит своим пользователям скидку до 500 рублей на любой заказ в сервисе Delivery Club: пиццу, суши, роллы, пироги, шашлыки и многое другое.

Чтобы получить скидку 500 рублей на первый заказ, воспользуйтесь специальным промокодом SPORT500.

Если вы уже заказывали еду в Delivery Club, вы все равно получите скидку 250 рублей на любой заказ – для этого воспользуйтесь промокодом SPORT250.

Данная акция действует при оплате вашего заказа картой онлайн. Приятного аппетита!

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СКИДКОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ