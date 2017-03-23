Букмекеры вновь считают «Барселону» главным фаворитом Лиги чемпионов

Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на победителя Лиги чемпионов

Главным фаворитом текущей кампании вновь стала «Барселона», на победу которой можно поставить за 3.50. Если сравнивать с коэффициентами за день до жеребьевки, то шансы «Баварии» снизились – с 3.85 до 4.33. Но еще больше вырос коэффициент на «Реал» – до 6.50. Это связано с тем, что в 1/4 финала эти команды сразятся между собой. Фаворитом в этом противостоянии является немецкий клуб.

Заметно упал коэффициент на «Атлетико», вероятность победы команды Диего Симеоне такая же, как и у триумфа «Реала». А основным аутсайдером называют соперника «матрасников» – «Лестер». На чемпиона Англии можно поставить по коэффициенту 26.00.

Поставить на победителя Лиги чемпионов