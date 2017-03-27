Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» безоговорочным фаворитом Лиги Европы

Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на победителя Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» — неизменный фаворит с самого начала сезона. Сделать ставку на победу в Лиге Европы подопечных Жозе Моуринью можно по коэффициенту 2.25. В финале, согласно прогнозам, манкунианцы сразятся с «Лионом» или «Сельтой» – вероятность победы первых 4.00, вторых – 7.00. Также достаточно высоко котируются шансы «Шальке» – коэффициент 8.00.

В группу аутсайдеров отправили букмекеры двух представителей бельгийского чемпионата – «Андерлехт» и «Генк» по коэффициенту 34.00.

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