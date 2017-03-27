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    Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» безоговорочным фаворитом Лиги Европы

    Теги Лион Манчестер Юнайтед Сельта Генк Андерлехт Лига Европы ставки на спорт

    Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на победителя Лиги Европы.

    «Манчестер Юнайтед» — неизменный фаворит с самого начала сезона. Сделать ставку на победу в Лиге Европы подопечных Жозе Моуринью можно по коэффициенту 2.25. В финале, согласно прогнозам, манкунианцы сразятся с «Лионом» или «Сельтой» – вероятность победы первых 4.00, вторых – 7.00. Также достаточно высоко котируются шансы «Шальке» – коэффициент 8.00.

    В группу аутсайдеров отправили букмекеры двух представителей бельгийского чемпионата – «Андерлехт» и «Генк» по коэффициенту 34.00.

    Поставить на четвертьфиналы Лиги Европы

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