Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» безоговорочным фаворитом Лиги Европы
Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на победителя Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» — неизменный фаворит с самого начала сезона. Сделать ставку на победу в Лиге Европы подопечных Жозе Моуринью можно по коэффициенту 2.25. В финале, согласно прогнозам, манкунианцы сразятся с «Лионом» или «Сельтой» – вероятность победы первых 4.00, вторых – 7.00. Также достаточно высоко котируются шансы «Шальке» – коэффициент 8.00.
В группу аутсайдеров отправили букмекеры двух представителей бельгийского чемпионата – «Андерлехт» и «Генк» по коэффициенту 34.00.
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