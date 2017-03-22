Букмекеры: «Аякс» и «Бешикташ» вылетят из Лиги Европы после четвертьфиналов
Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на четвертьфинальные матчи Лиги Европы.
Шансы «Андерлехта» на проход букмекеры оценили коэффициентом 4.20, в то время как выход «Манчестер Юнайтед» в полуфинал котируется за 1.23.
На «Шальке» выставлен коэффициент 1.62, а итоговая победа «Аякса» идёт с котировкой 2.30.
Перевес «Лиона» в паре с «Бешикташем» очевиден по коэффициентам букмекерских контор: 1.40 против 2.85 на проход в полуфинал.
Попадание «Сельты» в четвёрку лучших можно закрепить ставкой с коэффициентом 1.35, а проход «Генка» – 3.20.
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