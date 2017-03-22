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    Букмекеры: «Аякс» и «Бешикташ» вылетят из Лиги Европы после четвертьфиналов

    Теги Шальке-04 Лион Манчестер Юнайтед Аякс Сельта Генк Андерлехт Бешикташ Лига Европы ставки на спорт

    Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

    Шансы «Андерлехта» на проход букмекеры оценили коэффициентом 4.20, в то время как выход «Манчестер Юнайтед» в полуфинал котируется за 1.23.

    На «Шальке» выставлен коэффициент 1.62, а итоговая победа «Аякса» идёт с котировкой 2.30.

    Перевес «Лиона» в паре с «Бешикташем» очевиден по коэффициентам букмекерских контор: 1.40 против 2.85 на проход в полуфинал.

    Попадание «Сельты» в четвёрку лучших можно закрепить ставкой с коэффициентом 1.35, а проход «Генка» – 3.20.

    Поставить на четвертьфиналы Лиги Европы

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