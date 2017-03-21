Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

В паре «Атлетико» и «Лестера» проход испанцев оценивают коэффициентом 1.22, а выход англичан в полуфинал – 4.30.

По мнению букмекерской конторы, перевес в шансах весьма значительный в сторону Дортмунда – 1.57 против 2.41 у «Монако».

Проход «Барселоны» букмекеры оценили в 1.51, проход «Ювентуса» – в 2.55.

Наконец, в матчах «Баварии» и «Реала» букмекеры отдают небольшое преимущество немцам, оценивая их выход в полуфинал коэффициентом 1.73. Вероятность прохода мадридского «Реала» – 2.10.

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