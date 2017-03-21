Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Букмекеры: «Ювентус» и «Реал» вылетят из Лиги чемпионов после четвертьфиналов

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Монако Ювентус Барселона Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов Лестер ставки на спорт

    Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

    В паре «Атлетико» и «Лестера» проход испанцев оценивают коэффициентом 1.22, а выход англичан в полуфинал – 4.30.

    По мнению букмекерской конторы, перевес в шансах весьма значительный в сторону Дортмунда – 1.57 против 2.41 у «Монако».

    Проход «Барселоны» букмекеры оценили в 1.51, проход «Ювентуса» – в 2.55.

    Наконец, в матчах «Баварии» и «Реала» букмекеры отдают небольшое преимущество немцам, оценивая их выход в полуфинал коэффициентом 1.73. Вероятность прохода мадридского «Реала» – 2.10.

    Поставить на четвертьфиналы Лиги чемпионов

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться