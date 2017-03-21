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    Отдохните после рабочего дня! Закажите вкусный ужин со скидкой 500 рублей

    Теги мобильные приложения

    Sports.ru дарит своим пользователям скидку до 500 рублей на любой заказ в сервисе Delivery Club при оплате картой. Закажите еду на любой вкус: пицца, суши, роллы, пироги, шашлыки и многое другое.

    Чтобы получить скидку 500 рублей на первый заказ, воспользуйтесь специальным промокодом SPORT500. Если вы уже заказывали еду в Delivery Club, вы все равно получите скидку 250 рублей на любой заказ – для этого воспользуйтесь промокодом SPORT250.

    ЗАКАЗАТЬ ЕДУ СО СКИДКОЙ ПО ПРОМОКОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ

    Следите за игрой! О еде побеспокоимся мы.

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