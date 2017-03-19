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    Смотрите видеотрансляцию матча «Барселона» – «Валенсия» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве

    Теги Барселона Валенсия примера Испания видео

    Бесплатная видеотрансляция центрального матча 28 тура Примеры между «Барселоной» и «Валенсией» будет доступна прямо в вашем мобильной телефоне или планшете!

    Просто установите приложение «Барселона+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих. Начало трансляции запланировано на 22:30 по московскому времени.

    Установить на Android 

    «Барселона+»

    «Ла Лига. Чемпионат Испании»

    Установить на iPhone/iPad

    «Барселона+»

    «Ла Лига. Чемпионат Испании»

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