Смотрите видеотрансляцию матча «Барселона» – «Валенсия» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве

Бесплатная видеотрансляция центрального матча 28 тура Примеры между «Барселоной» и «Валенсией» будет доступна прямо в вашем мобильной телефоне или планшете!

Просто установите приложение «Барселона+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих. Начало трансляции запланировано на 22:30 по московскому времени.

Установить на Android

«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»

Установить на iPhone/iPad

«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»

От вас не потребуется регистрация или отправка СМС. Приятного просмотра!