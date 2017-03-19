Смотрите видеотрансляцию матча «Барселона» – «Валенсия» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве
Бесплатная видеотрансляция центрального матча 28 тура Примеры между «Барселоной» и «Валенсией» будет доступна прямо в вашем мобильной телефоне или планшете!
Просто установите приложение «Барселона+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих. Начало трансляции запланировано на 22:30 по московскому времени.
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