Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 1.95 на то, что в матче «Локомотив» — «Спартак» забьют обе команды.

Эта ставка проходила в 8 из 10 последних игр «Спартака» и принесла ставочникам значительную прибыль. «Спартак» идет на втором месте среди команд Премьер-лиги по числу забитых мячей, «Локомотив», несмотря на место в середине турнирной таблицы, отличился всего на 4 гола меньше.

Сделать ставку на «обе забьют» за 1.95