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    Ставка дня: «Локомотив» – «Спартак», обе команды забьют с коэффициентом 1.95

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия ставки на спорт

    Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 1.95 на то, что в матче «Локомотив» — «Спартак» забьют обе команды.

    Эта ставка проходила в 8 из 10 последних игр «Спартака» и принесла ставочникам значительную прибыль. «Спартак» идет на втором месте среди команд Премьер-лиги по числу забитых мячей, «Локомотив», несмотря на место в середине турнирной таблицы, отличился всего на 4 гола меньше. 

    Сделать ставку на «обе забьют» за 1.95

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