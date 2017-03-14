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    Валерий Карпин: «Ювентус» обыграет «Порту» со счетом 2:1

    Теги Порту Ювентус Лига чемпионов Валерий Карпин ставки на спорт

    Бывший главный тренер московского «Спартака» дал свой прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту».

    «Порту» проиграл 0:2 в первом матче. И «Ювентус» был хорош, и португальцы совершенно некстати заработали удаление уже в середине первого тайма.

    Теперь «Порту» не остается ничего другого, кроме как идти вперед в ответном матче, пытаться первыми забить гол и тогда появятся хоть какие-то шансы. Но, честно говоря, совсем не верится, что португальский клуб сможет побороться за выход в следующую стадию.

    Я думаю, что «Порту» сумеет забить. Но при этом «Ювентус», играя на своем поле, накажет соперника, который вынужден будет открываться. Здесь рискну и поставлю на точный счет — 2:1 в пользу «Ювентуса».

    Поверить в Карпина с коэффициентом 8,93

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