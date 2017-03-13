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    Жозе Моуринью возвращается на «Стэмфорд Бридж». Сумеет ли «Манчестер Юнайтед» победить «Челси» в этот раз?

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Sports.ru Антонио Конте мобильные приложения

    Португальский специалист вновь возвращается на «Стэмфорд Бридж». Сегодня в 22:45 по московскому времени в четвертьфинале Кубка Англии лондонский «Челси» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Последний матч соперников завершился со счетом 4:0. Чем на этот раз закончится матч Моуринью против его бывшей команды: позором, триумфом... или ничьей? 

    За этим и другими матчами удобнее всего следить в специальных клубных приложениях для мобильных устройств.

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