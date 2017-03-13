«Манчестер Юнайтед» не обыгрывал «Челси» со времен Фергюсона, букмекеры уверены в продолжении серии

Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на четвертьфинальный матч Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы не могут обыграть «синих» с октября 2012 года, когда «Челси», оставшись вдевятером, уступил со счетом 2:3. Букмекеры уверены, что неудачная серия «Юнайтед» продолжится. На победу «Челси» выставлен коэффициент 1,69, на ничью — 3,39, на победу «Манчестер Юнайтед» — 5,13.

Тотал больше 2,5 голов предлагается за 1,60, меньше — за 2,19. Наиболее вероятный счет — победа «Челси» 1:0 (коэффициент 5,71).

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