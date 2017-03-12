Прямая видеотрансляция матча «Реал» – «Бетис» в вашем телефоне. Без смс и регистрации
Сегодняшний матч чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Бетисом», который начнется в 22:45 МСК, вы сможете посмотреть онлайн прямо в своих смартфонах абсолютно бесплатно. Просто установите приложение «Реал Мадрид+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих.
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От вас не потребуется регистрация. Трансляция матча начнется в приложении за 10 минут до стартового свистка. Приятного просмотра!
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