Прямая видеотрансляция матча «Реал» – «Бетис» в вашем телефоне. Без смс и регистрации

Сегодняшний матч чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Бетисом», который начнется в 22:45 МСК, вы сможете посмотреть онлайн прямо в своих смартфонах абсолютно бесплатно. Просто установите приложение «Реал Мадрид+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих.

Установить на Android

«Реал Мадрид+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»

Установить на iPhone/iPad

«Реал Мадрид+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»

От вас не потребуется регистрация. Трансляция матча начнется в приложении за 10 минут до стартового свистка. Приятного просмотра!

Sports.ru – делаем спорт лучше!