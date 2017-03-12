Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Прямая видеотрансляция матча «Реал» – «Бетис» в вашем телефоне. Без смс и регистрации

    Теги Реал Мадрид Бетис примера Испания Реал Мадрид Кастилья мобильные приложения

    Сегодняшний матч чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Бетисом», который начнется в 22:45 МСК, вы сможете посмотреть онлайн прямо в своих смартфонах абсолютно бесплатно. Просто установите приложение «Реал Мадрид+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих.

    Установить на Android 

    «Реал Мадрид+»

    «Ла Лига. Чемпионат Испании»

    Установить на iPhone/iPad

    «Реал Мадрид+»

    «Ла Лига. Чемпионат Испании»

    От вас не потребуется регистрация. Трансляция матча начнется в приложении за 10 минут до стартового свистка. Приятного просмотра! 

    Sports.ru – делаем спорт лучше!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться