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    Сделайте бесплатную ставку 500 рублей на матчи РФПЛ

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Рубин РФПЛ Терек Урал Анжи Арсенал Тула ставки на спорт Оренбург Краснодар Уфа

    Чемпионат России возвращается после зимней паузы. Уже в ближайшие месяцы определится чемпион страны!

    На этих выходных в рамках 18 тура ЦСКА примет «Зенит», «Краснодар» – «Спартак», «Крылья Советов» – «Локомотив», «Анжи» – «Рубин», «Оренбург» – «Арсенал», «Урал» – «Амкар», «Терек» – «Уфу».

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