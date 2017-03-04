Сделайте бесплатную ставку 500 рублей на матчи РФПЛ

Чемпионат России возвращается после зимней паузы. Уже в ближайшие месяцы определится чемпион страны!

На этих выходных в рамках 18 тура ЦСКА примет «Зенит», «Краснодар» – «Спартак», «Крылья Советов» – «Локомотив», «Анжи» – «Рубин», «Оренбург» – «Арсенал», «Урал» – «Амкар», «Терек» – «Уфу».

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