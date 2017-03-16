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    Ставочный бот для Telegram, с которым вы получите лучшие прогнозы, найдете щедрые бонусы и поставите на «Ростов»

    Теги ставки на спорт мобильные приложения

    Проект Betting Insider запускает ставочного бота для популярного мессенджера Telegram.

    С помощью бота вы сможете:

    – Получать прогнозы от лучших блогеров ставочной «Трибуны»

    – Первым узнавать о бонусах ведущих букмекеров

    –  Мгновенно получать доступ к актуальным зеркалам букмекерских контор на десктопе или мобильном устройстве.

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    Либо введите @bettinginsider_bot в поисковой строке Telegram на вашем устройстве 

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