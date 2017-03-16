Ставочный бот для Telegram, с которым вы получите лучшие прогнозы, найдете щедрые бонусы и поставите на «Ростов»
Проект Betting Insider запускает ставочного бота для популярного мессенджера Telegram.
С помощью бота вы сможете:
– Получать прогнозы от лучших блогеров ставочной «Трибуны»
– Первым узнавать о бонусах ведущих букмекеров
– Мгновенно получать доступ к актуальным зеркалам букмекерских контор на десктопе или мобильном устройстве.
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