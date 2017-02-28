Почетным гостем Кубка ФНЛ, который прошел при поддержке букмекерской компании Фонбет, стал Заслуженный мастер спорта и Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. Именитый наставник поделился своими впечатлениями от турнира:

— Кубок Фонбет ФНЛ для тренеров и команд – заключительный этап подготовки. Есть возможность в соревновательном формате подготовиться к первенству, определиться с основным составом. Найти компоненты для отработки надежности игры в обороне, креативности в середине поля и усиления игры в атаке. А в зависимости от результата поэкспериментировать и перейти на другую структуру командной игры.

— Какие общие впечатления от увиденного в этом году на Кипре?

— Турнир приятно удивил своей организацией и структурой с оптимальным количеством команд, борющихся за выход из группы и своим стремлением победить. Стоит сказать добрые слова в адрес спонсоров, которые сняли часть материальных затрат с клубов и позволили поощрить неизбалованных футболистов ФНЛ. У Кубка Фонбет ФНЛ существовал для этого призовой фонд.

Если абстрагироваться от результата, то хорошее впечатление оставила работа Гордеева, Тихонова, Газзаева, Точилина, Калешина. В командах уже чувствуется тренерская рука. Этим специалистам, безусловно, помогает богатый игроцкий опыт.

— Какие команды понравились, а какие разочаровали?

— Порадовала игра «Факела» и «Спартака-2». Большего ждал от «Краснодара-2» и «Урала». Конечно, было интересно сравнить уровень нынешних игроков. А он усреднился. Причина этого в концепции тренировочного процесса. Ориентация на старательных и послушных футболистов, забыв об индивидуализации тренировочного процесса, согласно занимаемому месту. Средние универсальные игроки это плохие защитники и плохие нападающие.

Приезд на сборы – это, прежде всего, информация, которую нужно переосмыслить. Тренировочные занятия, беседы с тренерами, в том числе, и сборных команд – Бушмановым, Галактионовым – оставили благоприятное впечатление. Это необходимые условия для роста и обогащения идеями. Сегодня этого не хватает. Кубок Фонбет ФНЛ – своего рода семинар, где тренеры встречаются и обмениваются впечатлениями. Здесь могут быть споры и противоречия.