Букмекерская компания Winline считает, что беспроигрышная серия «Зенита» на «Петровском» продолжится.

Румынский специалист Мирча Луческу еще ни разу не проигрывал с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Более того, последний раз «сине-бело-голубые» теряли очки на «Петровском» еще в августе, после чего одержали 10 побед в 10 домашних матчах.

Букмекерские коэффициенты говорят о том, что у «Зенита» хорошие шансы забить гол первым в этой встрече. Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 1.44, что «Зенит» откроет счет в матче с «Андерлехтом».

«Зенит» откроет счет. Коэффициент – 1.44