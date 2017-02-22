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    Ставка дня: «Ювентус» обыграет «Порту» – коэффициент 2.49

    Теги Порту Ювентус Лига чемпионов

    Букмекерская компания Winline склоняется к тому, что победная серия «Ювентуса» продолжится в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

    «Ювентус» побеждал в семи последних встречах, в пяти из которых не пропустил.

    «Ювентус», по версии букмекеров, является фаворитом двухматчевого противостояния. Более того, даже в гостевой встрече итальянский клуб имеет лучшие шансы на успех. Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 2.49 на победу туринцев.

    «Ювентус» победит. Коэффициент – 2.49

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