Букмекерская компания Winline склоняется к тому, что победная серия «Ювентуса» продолжится в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Ювентус» побеждал в семи последних встречах, в пяти из которых не пропустил.

«Ювентус», по версии букмекеров, является фаворитом двухматчевого противостояния. Более того, даже в гостевой встрече итальянский клуб имеет лучшие шансы на успех. Букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 2.49 на победу туринцев.

«Ювентус» победит. Коэффициент – 2.49