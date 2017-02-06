Антонио Конте: «Я выкладываюсь на 120-130% и заслуживаю того, чтобы делить эмоции с игроками и фанатами»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о своей манере празднования голов.
О возможной утрате отрыва от преследователей
«У меня есть серьезный опыт – и не только тренерский, но и опыт игрока. Я отыграл 13 лет за «Ювентус» и повидал множество подобных ситуаций.
Я выиграл 5 титулов как игрок, но множество раз я занимал второе место. Думаю, нет ничего хорошего в том, чтобы занимать второе место. Люди помнят только победителей.
У меня было множество подобных примеров и в сборной. Я проиграл в двух финалах – на чемпионате мира и чемпионате Европы.
Нам надо быть во всеоружии и в каждом матче играть крайне внимательно».
О том, что нужно для победы в чемпионате
«Для того чтобы выиграть титул, в вашем распоряжении должны быть исключительно одаренные игроки, а команда должна быть единым коллективом.
Вы должны сформировать этот коллектив из талантливых игроков, сделать команду организованной, сделать так, чтобы каждый игрок знал свою позицию на поле, знал, как ему играть с мячом и без мяча. Думаю, все это важно.
Также важно создать дух семейного единства в команде. Я доволен тем, что происходит, потому что за 6 месяцев мы создали в клубе кое-что важное».
О праздновании голов
«Вы, вероятно, знаете, как вспыльчиво я веду себя в каждой игре, желая победить. Просто я знаю, что на протяжении своей карьеры мне посчастливилось не только выиграть множество титулов, но и многое проиграть.
Я выкладываюсь в своей работе не на 100%, а на 120-130%. Уделяю работе большую часть своего времени, вкладываю в нее свою страсть, эмоции и стараюсь передать это своим игрокам.
Я темпераментно проживаю игру. И иногда в очень важные моменты мне крайне сложно сдерживать себя.
Важно разделить эти эмоции со своими игроками, с тренерским штабом и иногда с фанатами, потому что я считаю, что заслуживаю это за то терпение, которое я проявлял в каждый момент своей футбольной жизни».
Опрос
«Челси» уже чемпион?
- Да82%
- Нет18%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.