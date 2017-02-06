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    Антонио Конте: «Я выкладываюсь на 120-130% и заслуживаю того, чтобы делить эмоции с игроками и фанатами»

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о своей манере празднования голов.

    О возможной утрате отрыва от преследователей

    «У меня есть серьезный опыт – и не только тренерский, но и опыт игрока. Я отыграл 13 лет за «Ювентус» и повидал множество подобных ситуаций.

    Я выиграл 5 титулов как игрок, но множество раз я занимал второе место. Думаю, нет ничего хорошего в том, чтобы занимать второе место. Люди помнят только победителей.

    У меня было множество подобных примеров и в сборной. Я проиграл в двух финалах – на чемпионате мира и чемпионате Европы.

    Нам надо быть во всеоружии и в каждом матче играть крайне внимательно».

    О том, что нужно для победы в чемпионате

    «Для того чтобы выиграть титул, в вашем распоряжении должны быть исключительно одаренные игроки, а команда должна быть единым коллективом.

    Вы должны сформировать этот коллектив из талантливых игроков, сделать команду организованной, сделать так, чтобы каждый игрок знал свою позицию на поле, знал, как ему играть с мячом и без мяча. Думаю, все это важно.

    Также важно создать дух семейного единства в команде. Я доволен тем, что происходит, потому что за 6 месяцев мы создали в клубе кое-что важное».

    О праздновании голов

    «Вы, вероятно, знаете, как вспыльчиво я веду себя в каждой игре, желая победить. Просто я знаю, что на протяжении своей карьеры мне посчастливилось не только выиграть множество титулов, но и многое проиграть.

    Я выкладываюсь в своей работе не на 100%, а на 120-130%. Уделяю работе большую часть своего времени, вкладываю в нее свою страсть, эмоции и стараюсь передать это своим игрокам.

    Я темпераментно проживаю игру. И иногда в очень важные моменты мне крайне сложно сдерживать себя.

    Важно разделить эти эмоции со своими игроками, с тренерским штабом и иногда с фанатами, потому что я считаю, что заслуживаю это за то терпение, которое я проявлял в каждый момент своей футбольной жизни».

    Откуда в Конте столько огня

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