Получите бесплатную ставку 500 рублей на матч «Ливерпуль» – «Челси»!

Сегодня в центральном матче 23 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль», проигравший три последних домашних матча, примет лидера чемпионата лондонский «Челси». Команда Конте, в отличие от хозяев, на ходу и в полном порядке. При этом «Челси» наверняка захочет вернуть должок «Ливерпулю» за домашнее поражение в первом круге. Делайте свои ставки на Winline и выигрывайте. Без вариантов.

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