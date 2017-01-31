Зимнее трансферное окно в Европе скоро закроется, что не убавляет слухов и домыслов о возможных сделках. «Арсенал» усилит атакующую линию Моратой и Гризманном? Где еще, кроме «Зенита», может оказаться Иванович? Ждать ли перехода другого игрока «Челси», Сеска Фабрегаса, и его замену Артуро Видалем? Чем ближе дедлайн, тем больше вопросов.

ИГРАТЬ В TRANSFER DEADLINE

Предлагаем дождаться исхода трансферной гонки в игре Transfer Deadline. Ваша задача как игрока – выбрать конкретные клубы Европы, которые потратят (или заработают) больше всего денег перед закрытием торгов. Чтобы условия были равными, мы считаем только переходы в день трансферного дедлайна. В общем, анализируйте, сравнивайте и экспериментируйте!

Как и в предыдущей версии спецпроекта, вам доступно пять клубов, сумма трансферных сделок которых составит ваш итоговый счет. Вовсе не обязательно набирать гранды (бюджет не позволит!) или уповать на супер-трансфер: в аналогичной игре по летнему дедлайну «Вест Бромвич» набрал больше очков, чем «Челси» и «ПСЖ».

Прием команд заканчивается в 13:00 по московскому времени.

Желаем интригующей трансферной борьбы и победы!

ИГРАТЬ В TRANSFER DEADLINE