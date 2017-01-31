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    Последний день трансферов: угадай клубы, которые взорвут рынок перед дедлайном!

    Теги Бавария Бранислав Иванович Челси Арсенал возможные трансферы трансферы Sports.ru Альваро Мората мобильные приложения Kixx

     Зимнее трансферное окно в Европе скоро закроется, что не убавляет слухов и домыслов о возможных сделках. «Арсенал» усилит атакующую линию Моратой и Гризманном? Где еще, кроме «Зенита», может оказаться Иванович? Ждать ли перехода другого игрока «Челси», Сеска Фабрегаса, и его замену Артуро Видалем? Чем ближе дедлайн, тем больше вопросов.

    ИГРАТЬ В TRANSFER DEADLINE

    Предлагаем дождаться исхода трансферной гонки в игре Transfer Deadline. Ваша задача как игрока – выбрать конкретные клубы Европы, которые потратят (или заработают) больше всего денег перед закрытием торгов. Чтобы условия были равными, мы считаем только переходы в день трансферного дедлайна. В общем, анализируйте, сравнивайте и экспериментируйте!

    Как и в предыдущей версии спецпроекта, вам доступно пять клубов, сумма трансферных сделок которых составит ваш итоговый счет. Вовсе не обязательно набирать гранды (бюджет не позволит!) или уповать на супер-трансфер: в аналогичной игре по летнему дедлайну «Вест Бромвич» набрал больше очков, чем «Челси» и «ПСЖ».

    Прием команд заканчивается в 13:00 по московскому времени.

    Желаем интригующей трансферной борьбы и победы!

    ИГРАТЬ В TRANSFER DEADLINE

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