Поучаствуйте в тестировании приложения Underdog – бесплатной игры с очень ценными призами!
Sports.ru продолжает открытое тестирование экспериментальной игры для футбольных болельщиков Underdog. Мы приглашаем вас принять в нем участие и поделиться своими впечатлениями!
Если вкратце, Underdog – это игра, основанная на футбольных прогнозах. Каждый раунд мы предлагаем 6 матчей для прогноза, от вас не требуется совершенно никаких денежных вложений, игра является полностью бесплатной.
Зато игроки, занявшие второе и третье места, получают гарантированные призы, а победитель имеет шансы выиграть миллион рублей.
УСТАНОВИТЬ UNDERDOG НА iPHONE/iPAD
Подробнее узнать об Underdog, всех правилах игры, а также способе подсчета очков и определения победителей вы можете в блоге «Фора Ноль».
Также мы будем рады вашим отзывам и предложениям в комментариях к этой новости или к посту в блоге.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.