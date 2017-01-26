Поучаствуйте в тестировании приложения Underdog – бесплатной игры с очень ценными призами!

Sports.ru продолжает открытое тестирование экспериментальной игры для футбольных болельщиков Underdog. Мы приглашаем вас принять в нем участие и поделиться своими впечатлениями!

Если вкратце, Underdog – это игра, основанная на футбольных прогнозах. Каждый раунд мы предлагаем 6 матчей для прогноза, от вас не требуется совершенно никаких денежных вложений, игра является полностью бесплатной.

Зато игроки, занявшие второе и третье места, получают гарантированные призы, а победитель имеет шансы выиграть миллион рублей.

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Подробнее узнать об Underdog, всех правилах игры, а также способе подсчета очков и определения победителей вы можете в блоге «Фора Ноль».

Также мы будем рады вашим отзывам и предложениям в комментариях к этой новости или к посту в блоге.