РФПЛ проведет открытый чемпионат по FIFA 17, который станет отборочным этапом мирового чемпионата Ultimate Team Championships, проводимого под эгидой FIFA. Победитель получит право участвовать в региональном отборочном этапе Europe Season и Regional Finals.

Отборочные этапы пройдут 22 января (PS4) и 5 февраля (XBOX One). По два футболиста из каждой квалификации попадут в финал, где встретятся с представителями клубов РФПЛ за звание Чемпиона РФПЛ.

Дата и место финального этапа будут определены позже.