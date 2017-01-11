РФПЛ проведет открытый чемпионат по FIFA 17
РФПЛ проведет открытый чемпионат по FIFA 17, который станет отборочным этапом мирового чемпионата Ultimate Team Championships, проводимого под эгидой FIFA. Победитель получит право участвовать в региональном отборочном этапе Europe Season и Regional Finals.
Отборочные этапы пройдут 22 января (PS4) и 5 февраля (XBOX One). По два футболиста из каждой квалификации попадут в финал, где встретятся с представителями клубов РФПЛ за звание Чемпиона РФПЛ.
Дата и место финального этапа будут определены позже.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.