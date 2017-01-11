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    РФПЛ проведет открытый чемпионат по FIFA 17

    Теги Премьер-лига Россия РФПЛ FIFA

    РФПЛ проведет открытый чемпионат по FIFA 17, который станет отборочным этапом мирового чемпионата Ultimate Team Championships, проводимого под эгидой FIFA. Победитель получит право участвовать в региональном отборочном этапе Europe Season и Regional Finals.

    Отборочные этапы пройдут 22 января (PS4) и 5 февраля (XBOX One). По два футболиста из каждой квалификации попадут в финал, где встретятся с представителями клубов РФПЛ за звание Чемпиона РФПЛ.

    Дата и место финального этапа будут определены позже.

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