Букмекерские конторы открыли рынок ставок на лучшего футбольного тренера по итогам 2016 года по версии ФИФА.

Букмекеры практически не сомневаются в победе Клаудио Раньери (1,25), коэффициент на которого постепенно проседает. За 3,33 предлагается Фернанду Сантуш — под его руководством сборная Португалии сенсационно выиграла Евро-2016 во Франции. Наконец, Зинедин Зидан, несмотря на победу в Лиге чемпионов, выставлен с коэффициентом 6,50.

Церемония вручения награды состоится 9 января 2017 года в Цюрихе.

Раньери, Сантуш, Зидан: кто станет лучшим тренером 2016 года?