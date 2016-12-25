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    Букмекеры: у Зидана наименьшие шансы на звание лучшего тренера ФИФА, фаворит — Раньери

    Теги ФИФА Зинедин Зидан Клаудио Раньери Фернанду Сантуш

    Букмекерские конторы открыли рынок ставок на лучшего футбольного тренера по итогам 2016 года по версии ФИФА.

    Букмекеры практически не сомневаются в победе Клаудио Раньери (1,25), коэффициент на которого постепенно проседает. За 3,33 предлагается Фернанду Сантуш — под его руководством сборная Португалии сенсационно выиграла Евро-2016 во Франции. Наконец, Зинедин Зидан, несмотря на победу в Лиге чемпионов, выставлен с коэффициентом 6,50.

    Церемония вручения награды состоится 9 января 2017 года в Цюрихе.

    Раньери, Сантуш, Зидан: кто станет лучшим тренером 2016 года?

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