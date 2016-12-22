До сих пор не знаете, где встретить Новый год?

Приглашаем Вас встретить Новый Год вместе – в ресторане развлекательного центра «Матч Поинт» в центре Москвы, по адресу Новый Арбат 21.

Новогоднее шоу в стиле «Бурлеск» начнется в 23.00 и продлится до самого утра.

Хэдлайнеры вечера – легендарный Сосо Павлиашвили и мастер шоковых иллюзий Сергей Листопад. Всю ночь для Вас будут выступать артисты кавер группы LAKOVIN, виртуозные артисты цирка CircusProShow («Без Страховки»), Samoel («Малиновые Сны»), Артур Манташев. Ведущий вечера – зажигательный ACHI («Голос», «Главная сцена»).

Специальное новогоднее меню выдержано в лучших традициях высокой кухни: изысканные закуски, горячие блюда, фрукты и десерты, а также шампанское Moёt & Chandon.

Вы еще успеете забронировать стол.