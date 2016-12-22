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    До сих пор не знаете, где встретить Новый год?

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    Приглашаем Вас встретить Новый Год вместе – в ресторане развлекательного центра «Матч Поинт» в центре Москвы, по адресу Новый Арбат 21.

    Новогоднее шоу в стиле «Бурлеск» начнется в 23.00 и продлится до самого утра.

    Хэдлайнеры вечера – легендарный Сосо Павлиашвили и мастер шоковых иллюзий Сергей Листопад. Всю ночь для Вас будут выступать артисты кавер группы LAKOVIN, виртуозные артисты цирка CircusProShow («Без Страховки»), Samoel («Малиновые Сны»), Артур Манташев. Ведущий вечера – зажигательный ACHI («Голос», «Главная сцена»).

    Специальное новогоднее меню выдержано в лучших традициях высокой кухни: изысканные закуски, горячие блюда, фрукты и десерты, а также шампанское Moёt & Chandon.

    Вы еще успеете забронировать стол.

     

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