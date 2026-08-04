Трусова, Валиева, Захарова, Гуменник, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – планируемые участники турнира Kinoshita Cup («Спорт-Экспресс»)

Валиеву, Трусову, Гуменника заявят на турнир серии «Челленджер» в Японии.

Стал известен планируемый состав сборной России на турнир серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Японии.

Турнир пройдет с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе.

Мужчины: Петр Гуменник , Евгений Семененко , Марк Кондратюк .

Женщины: Александра Трусова , Камила Валиева , Мария Захарова.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Танцы: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», данный состав будет актуален при условии получения нейтрального статуса всеми участниками, но возможны замены.

По состоянию на 4 августа из этого списка нейтральный статус получили только Семененко, Кондратюк, Кагановская – Некрасов и Миронова – Устенко.