Трусова, Валиева, Захарова, Гуменник, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – планируемые участники турнира Kinoshita Cup («Спорт-Экспресс»)

Стал известен планируемый состав сборной России на турнир серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Японии.
Турнир пройдет с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе.
Мужчины: Петр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк.
Женщины: Александра Трусова, Камила Валиева, Мария Захарова.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Танцы: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», данный состав будет актуален при условии получения нейтрального статуса всеми участниками, но возможны замены.
По состоянию на 4 августа из этого списка нейтральный статус получили только Семененко, Кондратюк, Кагановская – Некрасов и Миронова – Устенко.
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Опять вбросы начались
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