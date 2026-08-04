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  4. Трусова, Валиева, Захарова, Гуменник, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – планируемые участники турнира Kinoshita Cup («Спорт-Экспресс»)

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Трусова, Валиева, Захарова, Гуменник, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – планируемые участники турнира Kinoshita Cup («Спорт-Экспресс»)
Валиеву, Трусову, Гуменника заявят на турнир серии «Челленджер» в Японии.

Стал известен планируемый состав сборной России на турнир серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Японии. 

Турнир пройдет с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе. 

Мужчины: Петр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк.

Женщины: Александра Трусова, Камила Валиева, Мария Захарова.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Танцы: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», данный состав будет актуален при условии получения нейтрального статуса всеми участниками, но возможны замены. 

По состоянию на 4 августа из этого списка нейтральный статус получили только Семененко, Кондратюк, Кагановская – Некрасов и Миронова – Устенко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoКамила Валиева
logoМатвей Янченков
Мария Захарова
logoМарк Кондратюк
logoАлександра Бойкова
logoПетр Гуменник
logoВасилиса Кагановская
logoЕвгений Устенко
logoЕкатерина Миронова
logoАнастасия Мишина
logoДарио Чиризано
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoМаксим Некрасов
logoЕкатерина Чикмарева
logoАлександр Галлямов
logoЕлизавета Пасечник
Kinoshita Group Cup
logoДмитрий Козловский
logoЕвгений Семененко

Комментарии

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Контольные прокаты перенесли в Японию ?
Очень интересно будет посмотреть на оценки в танцах
ОтветIrina-tlt
Очень интересно будет посмотреть на оценки в танцах
Как и на подготовленность в целом и психологическую устойчивость, так рано сезон еще не начинался у мастеров.
ОтветIrina-tlt
Очень интересно будет посмотреть на оценки в танцах
Что интересного? В танцах даже на международнуе судят по указке федерации.
В бой идут одни старики.
Ответdima-dorozhkin
В бой идут одни старики.
это про женщин?)))
Боюсь японки на домашнем льду под плинтус закатают и Трусову и Валиеву. Обе кот в мешке. Хоть бы для приличия прокаты какие-нибудь устроили, как у юниоров
ОтветIrina Vic
Боюсь японки на домашнем льду под плинтус закатают и Трусову и Валиеву. Обе кот в мешке. Хоть бы для приличия прокаты какие-нибудь устроили, как у юниоров
Японки в начале сезона редко феерят.
Ответfillette
Японки в начале сезона редко феерят.
Так наши тоже
Вдарим всем составом по Киношите))
У федры такая уверенность, будто их лично президент ИСУ обнадёжил. Заявляют не имея допуска.
ОтветMarya Y
У федры такая уверенность, будто их лично президент ИСУ обнадёжил. Заявляют не имея допуска.
Заявиться нужно заранее, сроки поджимают, за месяц вроде бы нужно, а к тому времени у многих появится НС.
ОтветВладимир Харько
Заявиться нужно заранее, сроки поджимают, за месяц вроде бы нужно, а к тому времени у многих появится НС.
Или не появятся, а замена интересно возможна?
Это что за открытые прокаты на выезде :-)
Камила оказывается и не собиралась ехать)
Опять вбросы начались
Где журналисты берут информацию интересно
Ответnina1212
Камила оказывается и не собиралась ехать) Опять вбросы начались Где журналисты берут информацию интересно
Похоже, что с потолка.
Ждем нейтр. статуса для тех , у кого нет . , самый ожидаемый турнир получается
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