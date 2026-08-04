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Трусова заявлена в шоу Авербуха 5 сентября. Ранее сообщалось, что в начале сентября она собирается выступить на турнире в Японии
Трусова заявлена в шоу Авербуха в начале сентября.

Фигуристка Александра Трусова заявлена в шоу Ильи Авербуха, которое пройдет в Краснодаре 5 сентября. 

Ранее источник РИА Новости сообщал, что с 4 по 6 сентября Трусова планирует принять участие в турнире Kinoshita Cup в Японии и ожидает выдачи нейтрального статуса. 

Если Трусова поедет на турнир в Японию, это будет ее первый международный старт с февраля 2022 года. Фигуристка возобновила спортивную карьеру после перерыва и рождения ребенка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
ледовые шоу
Kinoshita Group Cup
logoИлья Авербух
logoСборная России по фигурному катанию
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoженское катание

Комментарии

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Краснодару сейчас прямо до шоу... Надеюсь Саша, как и Петя поедут в Японию. Хватит уже действующих спортсменов отвлекать своими шоу.
ОтветАдриана
Краснодару сейчас прямо до шоу... Надеюсь Саша, как и Петя поедут в Японию. Хватит уже действующих спортсменов отвлекать своими шоу.
Тем ьолее, что там можно получить травму! ФФКР должеа положить конец этому трафику, межнар открыли, хорош по шоу чесать!
Давно пора отменить все шоу, а бабки отправить пострадавшим и на ПВО
Фигурист, серьезно готовящийся к возвращению причем на самые высокие позиции не будет ломать тренировочный процесс какими-то шоу в Краснодаре.
Так и Гуменник у Авербуха. Или не доедут, или их в Японии не будет.
А это не Сих рассказывал, что не одобряет участие спортсменов в шоу во время соревновательного сезона?
ОтветРакета на старте
А это не Сих рассказывал, что не одобряет участие спортсменов в шоу во время соревновательного сезона?
Ага, он и переходы не одобряет. На словах)
Трусова выступит у Авера, а Игнатова тем временем на турнире в Японии. Или наоборот ? Что то я запутался
Значит, молодой двенадцатилетней мамаше придётся выбирать: или спорт, или бабло
Отменят может шоу, билеты совсем не продаются
Получается, соврал Авербух.
"Поздравляю вас, гражданин, соврамши"
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