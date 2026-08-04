Трусова заявлена в шоу Авербуха 5 сентября. Ранее сообщалось, что в начале сентября она собирается выступить на турнире в Японии
Трусова заявлена в шоу Авербуха в начале сентября.
Фигуристка Александра Трусова заявлена в шоу Ильи Авербуха, которое пройдет в Краснодаре 5 сентября.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что с 4 по 6 сентября Трусова планирует принять участие в турнире Kinoshita Cup в Японии и ожидает выдачи нейтрального статуса.
Если Трусова поедет на турнир в Японию, это будет ее первый международный старт с февраля 2022 года. Фигуристка возобновила спортивную карьеру после перерыва и рождения ребенка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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