Трусова заявлена в шоу Авербуха 5 сентября. Ранее сообщалось, что в начале сентября она собирается выступить на турнире в Японии

Трусова заявлена в шоу Авербуха в начале сентября.

Фигуристка Александра Трусова заявлена в шоу Ильи Авербуха , которое пройдет в Краснодаре 5 сентября.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что с 4 по 6 сентября Трусова планирует принять участие в турнире Kinoshita Cup в Японии и ожидает выдачи нейтрального статуса.

Если Трусова поедет на турнир в Японию, это будет ее первый международный старт с февраля 2022 года. Фигуристка возобновила спортивную карьеру после перерыва и рождения ребенка.