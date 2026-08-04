На турнире Kinoshita Cup планируется участие всех доступных российских фигуристов из национального топ-3, кроме Степановой и Букина (РИА Новости)
Фигуристы из топ-3 чемпионата России выступят на турнире ISU в Японии.
На турнир серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии планируется заявить как можно больше фигуристов из топ-3 чемпионата России.
Об этом сообщил источник РИА Новости.
«На турнире в Токио планируется участие всех доступных российских фигуристов из национального топ-3. Среди известных исключений из списка – многократные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова – Иван Букин. Спортсмены планируют начать международный сезон в Европе», – отметил источник.
Соревнования Kinoshita Cup в Японии пройдут с 4 по 6 сентября.
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к сезону-2026/27 в нейтральном статусе. По состоянию на 4 августа статус получили 44 спортсмена.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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