На турнире Kinoshita Cup планируется участие всех доступных российских фигуристов из национального топ-3, кроме Степановой и Букина (РИА Новости)

Фигуристы из топ-3 чемпионата России выступят на турнире ISU в Японии.

На турнир серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии планируется заявить как можно больше фигуристов из топ-3 чемпионата России.

Об этом сообщил источник РИА Новости.

«На турнире в Токио планируется участие всех доступных российских фигуристов из национального топ-3. Среди известных исключений из списка – многократные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова – Иван Букин. Спортсмены планируют начать международный сезон в Европе», – отметил источник.

Соревнования Kinoshita Cup в Японии пройдут с 4 по 6 сентября.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к сезону-2026/27 в нейтральном статусе. По состоянию на 4 августа статус получили 44 спортсмена.