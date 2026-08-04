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  4. На турнире Kinoshita Cup планируется участие всех доступных российских фигуристов из национального топ-3, кроме Степановой и Букина (РИА Новости)

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На турнире Kinoshita Cup планируется участие всех доступных российских фигуристов из национального топ-3, кроме Степановой и Букина (РИА Новости)
Фигуристы из топ-3 чемпионата России выступят на турнире ISU в Японии.

На турнир серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии планируется заявить как можно больше фигуристов из топ-3 чемпионата России.

Об этом сообщил источник РИА Новости. 

«На турнире в Токио планируется участие всех доступных российских фигуристов из национального топ-3. Среди известных исключений из списка – многократные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова – Иван Букин. Спортсмены планируют начать международный сезон в Европе», – отметил источник.

Соревнования Kinoshita Cup в Японии пройдут с 4 по 6 сентября. 

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к сезону-2026/27 в нейтральном статусе. По состоянию на 4 августа статус получили 44 спортсмена. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Kinoshita Group Cup
logoISU Challenger
logoЕкатерина Чикмарева
logoДмитрий Козловский
logoМарк Кондратюк
Мария Захарова
logoПетр Гуменник
logoАлександра Бойкова
logoАнастасия Мишина
logoМатвей Янченков
танцы на льду
logoСборная России по фигурному катанию
logoАлиса Двоеглазова
logoМаксим Некрасов
logoАлександра Степанова
logoЕлизавета Пасечник
logoИван Букин
logoАделия Петросян
logoДарио Чиризано
logoмужское катание
logoАлександр Галлямов
logoженское катание
logoЕвгений Семененко
пары
logoВасилиса Кагановская

Комментарии

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Это просто какой-то поджог водокачки)
ОтветArita1
Это просто какой-то поджог водокачки)
Эх, давненько я уже не начинала сезон с просмотра бэшек))
Приятное чувство - нетерпение и внутренний трепет. Как в старые-добрые времена)
ОтветRevery
Эх, давненько я уже не начинала сезон с просмотра бэшек)) Приятное чувство - нетерпение и внутренний трепет. Как в старые-добрые времена)
Да, скорее бы сентябрь)
Возможно хотят посмотреть, как будут топов судить относительно друг друга на международке. Иначе какой смысл конкурировать друг с другом, а не разъехаться по бешкам, чтобы рейтинг набрать
ОтветRaya
Возможно хотят посмотреть, как будут топов судить относительно друг друга на международке. Иначе какой смысл конкурировать друг с другом, а не разъехаться по бешкам, чтобы рейтинг набрать
Вероятно, топам сейчас есть смысл конкурировать между собой за каждое очко рейтинга.
ФК спорт травмоопасный, с этапов гран-при неизбежно кто-нибудь поотваливается и чтобы иметь шансы занять место невезучего спортсмена, надо иметь рейтинг.
Ну и плюс вопрос компонентов. Чем больше успеют намелькать за сезон перед судьями - тем лучше. Понятно же, что при первом выходе на лëд компы будут нищенские.
ОтветRaya
Возможно хотят посмотреть, как будут топов судить относительно друг друга на международке. Иначе какой смысл конкурировать друг с другом, а не разъехаться по бешкам, чтобы рейтинг набрать
Япония это страна с огромной любовью к ФК и к фигуристам, даже эта бэшка наверняка соберет полный зал. Выступить там это ещё и получить поддержку и внимание самой благодатной международной публики
До 7 августа должны подать заявку. Так что или в конце недели или понедельник-вторник составы будут известны.
Очень странная заявка наших сильнейших туда, где будет вся сборная Японии и плюс перешедшие из юниоров фигуристы. Рейтинг можно получить и в октябре в Грузии и Казахстане. Зачем делать это побоище?
Ответfloret
Очень странная заявка наших сильнейших туда, где будет вся сборная Японии и плюс перешедшие из юниоров фигуристы. Рейтинг можно получить и в октябре в Грузии и Казахстане. Зачем делать это побоище?
Но наши будут конкурировать и между собой за межд-й рейтинг, в случае если освободится место на этапе. И поедет тот, кто успел набрать его больше. Голодные игры начинаются.
Что за странная информация??? Что? Все из перечисленных получили уже НС? А причем тут Петросян и Даоеглазова... Журналисты сами понимают, о чем пишут?
Ответтала
Что за странная информация??? Что? Все из перечисленных получили уже НС? А причем тут Петросян и Даоеглазова... Журналисты сами понимают, о чем пишут?
Это не журналисты! Даже не знаю каким словом их назвать...люди вообще ни в теме!
Бред какой-то..... Зачем всем топам ехать,лишать друг друга рейтинговых очков? Тем более там будет вся сборная Японии. Челленджеров осенью полно,куда такая спешка?
Ответgreyside
Бред какой-то..... Зачем всем топам ехать,лишать друг друга рейтинговых очков? Тем более там будет вся сборная Японии. Челленджеров осенью полно,куда такая спешка?
бери, пока дают )
Ответgreyside
Бред какой-то..... Зачем всем топам ехать,лишать друг друга рейтинговых очков? Тем более там будет вся сборная Японии. Челленджеров осенью полно,куда такая спешка?
С другой стороны, это даже интересно именно в танцах. Возможно, статус второй российской пары после международных соревнований будет у тех, кто это больше заслуживает.
Да ладно! Петросян? Двоеглазова?
Ответfewral
Да ладно! Петросян? Двоеглазова?
Петросян пиарщика поменяла, а что с тренером непонятно.
Ответfewral
Да ладно! Петросян? Двоеглазова?
Я сперва тоже так поняла новость. Но это "из всех доступных из топ-3", а кто там доступен - непонятно. Кто с травмами, а у кого допуска нет. А перечисляют просто топ-3 нашего чемпа
Это какая-то супер-предварительнвя информация. Заявки на этот турнир должны быть поданы уже до конца этой недели, а у нас у парников из топ-3 вообще ни у кого пока нейтрвльный статус не подтвержден . Петя Гуменник тоже без НС пока, и Дарио с Лизой((. Вероятность, что ISU за оставшиеся до пятницы 3 дня пошевелится, конечно, есть, но, как по мне, более вероятно, что они торопиться не станут. Будут пакостить, как предсказывала ТАТ
А Трусова то куда внаглую собралась? Если кто то из трёх первых не сможет, есть ещё три в основном списке.
Из вышеперечисленных статус есть только у Семененко, Кондратюка и Кагановской с Некрасовым. У остальных - травмы (Двоеглазова, Петросян) и отсутствие нейтрального статуса. Если реально 3 участника + Саша Трусова, тогда, наверное, есть смысл. Остальным это как и зачем? Может, из пар ещё кому-то статус дадут, но скорее всего, больше никто не успеет.
ОтветРинн24
Из вышеперечисленных статус есть только у Семененко, Кондратюка и Кагановской с Некрасовым. У остальных - травмы (Двоеглазова, Петросян) и отсутствие нейтрального статуса. Если реально 3 участника + Саша Трусова, тогда, наверное, есть смысл. Остальным это как и зачем? Может, из пар ещё кому-то статус дадут, но скорее всего, больше никто не успеет.
А у Саши есть статус?
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