Трусова планирует в сентябре выступить на турнире Kinoshita Cup в Японии. Фигуристка ждет выдачи нейтрального статуса (РИА Новости)

Трусова заявилась на турнир Kinoshita Cup в Японии в сентябре.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова планирует выступить на турнире ISU серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии.

Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября. По данным РИА Новости, фигуристка уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. Сейчас она ожидает решения ISU по поводу нейтрального статуса.

В случае участия для Трусовой это будет первый международный старт с Олимпийских игр в Пекине. 22-летняя спортсменка возобновила карьеру после перерыва и рождения ребенка.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к соревнованиям сезона-2026/27 в нейтральном статусе.

Как там Трусова через 3 месяца после камбэка? Кажется, она фаворит нового сезона