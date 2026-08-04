Трусова планирует в сентябре выступить на турнире Kinoshita Cup в Японии. Фигуристка ждет выдачи нейтрального статуса (РИА Новости)
Трусова заявилась на турнир Kinoshita Cup в Японии в сентябре.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова планирует выступить на турнире ISU серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии.
Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября. По данным РИА Новости, фигуристка уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. Сейчас она ожидает решения ISU по поводу нейтрального статуса.
В случае участия для Трусовой это будет первый международный старт с Олимпийских игр в Пекине. 22-летняя спортсменка возобновила карьеру после перерыва и рождения ребенка.
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к соревнованиям сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
Как там Трусова через 3 месяца после камбэка? Кажется, она фаворит нового сезона
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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Ещё Ника Жилина там. И японки точно. Короче интересный состав
трансу самим искать, или ОККО покажет?
Два, эта мадам уезжает на почти 2 недели в Китай)
Очень классная подготовка к сезону;)