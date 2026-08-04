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  4. Трусова планирует в сентябре выступить на турнире Kinoshita Cup в Японии. Фигуристка ждет выдачи нейтрального статуса (РИА Новости)

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Трусова планирует в сентябре выступить на турнире Kinoshita Cup в Японии. Фигуристка ждет выдачи нейтрального статуса (РИА Новости)
Трусова заявилась на турнир Kinoshita Cup в Японии в сентябре.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова планирует выступить на турнире ISU серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии. 

Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября. По данным РИА Новости, фигуристка уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. Сейчас она ожидает решения ISU по поводу нейтрального статуса.

В случае участия для Трусовой это будет первый международный старт с Олимпийских игр в Пекине. 22-летняя спортсменка возобновила карьеру после перерыва и рождения ребенка.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к соревнованиям сезона-2026/27 в нейтральном статусе.

Как там Трусова через 3 месяца после камбэка? Кажется, она фаворит нового сезона

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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logoСборная России по фигурному катанию
Kinoshita Group Cup
logoженское катание
РИА Новости
logoАлександра Игнатова (Трусова)

Комментарии

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Судя по составу, Киношита резко станет топовым турниром в этом сезоне, а не какой-то там бэшкой) Скорей бы уже.
Жуков там инсайдит еще, что на турнир планирует заявиться «весь цвет нашей сборной», что бы это ни значило. Если это правда так, то логики в этом не усматриваю никакой, челленджеров в сентябре-октябре вагон и маленькая тележка, зачем заваливаться скопом на один конкретный и отбирать друг у друга рейтинговые очки?
ОтветEmperorNazer
Жуков там инсайдит еще, что на турнир планирует заявиться «весь цвет нашей сборной», что бы это ни значило. Если это правда так, то логики в этом не усматриваю никакой, челленджеров в сентябре-октябре вагон и маленькая тележка, зачем заваливаться скопом на один конкретный и отбирать друг у друга рейтинговые очки?
Правильный вопрос
ОтветEmperorNazer
Жуков там инсайдит еще, что на турнир планирует заявиться «весь цвет нашей сборной», что бы это ни значило. Если это правда так, то логики в этом не усматриваю никакой, челленджеров в сентябре-октябре вагон и маленькая тележка, зачем заваливаться скопом на один конкретный и отбирать друг у друга рейтинговые очки?
Так там еще и японцев до кучи, которые тоже не статисты
Инсайдят, что туда хотят Аделию, Алису и Машу Захарову. Первых двух, очевидно, там не будет. Ну вот видимо поедет Саша, Маша и Даша (как вариант)
Ещё Ника Жилина там. И японки точно. Короче интересный состав
ОтветAleksandra Gagarina
Инсайдят, что туда хотят Аделию, Алису и Машу Захарову. Первых двух, очевидно, там не будет. Ну вот видимо поедет Саша, Маша и Даша (как вариант) Ещё Ника Жилина там. И японки точно. Короче интересный состав
ого, отлично, будет интересно!
трансу самим искать, или ОККО покажет?
ОтветAleksandra Gagarina
Инсайдят, что туда хотят Аделию, Алису и Машу Захарову. Первых двух, очевидно, там не будет. Ну вот видимо поедет Саша, Маша и Даша (как вариант) Ещё Ника Жилина там. И японки точно. Короче интересный состав
С чего ради Трусова то поедет? Она в неосновной сборной очередь пусть занимает..
в этом сезоне челленджеры будут интереснее этапов гп
ОтветAnet_1116877531
в этом сезоне челленджеры будут интереснее этапов гп
Ну не принижайте спорстменов всего мира, это к добру не приведет
Удачи Саше. Очень ждём ее возвращения!
Там Жилина ещё будет.
Трусова для начала статус не хочет получить? Это раз.

Два, эта мадам уезжает на почти 2 недели в Китай)

Очень классная подготовка к сезону;)
ОтветЗнаток спорта
Трусова для начала статус не хочет получить? Это раз. Два, эта мадам уезжает на почти 2 недели в Китай) Очень классная подготовка к сезону;)
Ну вот все и увидим на льду
А Трусова то с какой стати туда лезет? До нее ещё есть Фролова, Хуснутдинова, в очередь пусть встает.
ОтветТатьяна Васильева
А Трусова то с какой стати туда лезет? До нее ещё есть Фролова, Хуснутдинова, в очередь пусть встает.
Ну наверняка с федрой это уже решили
ОтветOrange carrot
Ну наверняка с федрой это уже решили
Что значит решили, когда ещё и прокатов не было?
Саша, ты умница. История! Лучшее из времен ФК, спасибо за этот флешбек. Удачи!
Посмотрим, насколько реальными окажутся планы Александры, - очень хочется увидеть в какой она соревновательной форме будет в начале осени...
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