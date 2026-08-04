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  4. Евгений Плющенко: «Провели в академии благотворительный день для детей из многодетных семей. Дети были счастливы, некоторые не могли сдержать слез радости»

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Евгений Плющенко: «Провели в академии благотворительный день для детей из многодетных семей. Дети были счастливы, некоторые не могли сдержать слез радости»
Плющенко о благотворительном дне: дети были счастливы, запомнят это на всю жизнь.

Евгений Плющенко рассказал о благотворительном дне в академии «Ангелы Плющенко» для детей из многодетных семей.

«Друзья, в это воскресенье в нашей академии «Ангелы Плющенко» в Подмосковье мы провели благотворительный день для детей из многодетных семей из разных регионов, в том числе их Брянской, Белгородской, Курской и других приграничных территорий!

65 ребят провели этот день со мной, с нашими спортсменами и нашим тренерским штабом. Дети были счастливы, а некоторые не могли сдержать слез радости, а родители подходили со словами благодарности – такой день им запомнится на всю жизнь.

У многих спортсменов из регионов, к сожалению, нет таких возможностей, поэтому необходимо давать силы и мотивацию к достижению спортивных вершин.

Каждый ребенок получил именной сертификат о прохождении мастер-класса, фирменную нашу экипировку Академии и билеты на наши новогодние шоу, чтобы приехать к нам с семьей. Также дети и их родители смогли увидеть показательные выступления спортсменов нашей академии, а завершился день автограф-сессией и чаепитием с нашими ребятами, где все смогли пообщаться в неформальной обстановке.

Я сам прошел тяжелейший путь в спорте, в моем детстве таких возможностей не было. Сейчас мы хотим дать шанс детям поверить в себя, сделать первый шаг к мечте. Мы запускаем эту традицию и три раза в год будем ждать ребят к нам в гости в «Ангелы Плющенко», – написал двукратный олимпийский чемпион в телеграм-канале. 

Чем Плющенко возмущает нашу фигурку (и не только): от перехода сына до грантов на шоу

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Плющенко
Благотворительность
logoЕвгений Плющенко
logoАкадемия Плющенко
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Дети были счастливы, некоторые не могли сдержать слез радости...
Да,что дети,тут и я не могу удержаться от слез...Господи,до чего же чудесный человек Евгений Плющенко...Дайте,ему грант,пожайлуста...
ОтветСергей Круг
Дети были счастливы, некоторые не могли сдержать слез радости... Да,что дети,тут и я не могу удержаться от слез...Господи,до чего же чудесный человек Евгений Плющенко...Дайте,ему грант,пожайлуста...
Дайте,ему грант,пожайлуста
____________
святой человек, чоужтам
Кейс Парсеговой не забудется никогда. Не отмоетесь.
ОтветУрагана Эриксен
Кейс Парсеговой не забудется никогда. Не отмоетесь.
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ОтветРакета на старте
Комментарий скрыт
Ерунда для кого?
не видно там никакой радости. Костылевы выкладывала видео, сидят растерянные дети за полупустыми столами. Вышла Лена, и под комментарии мамы Иры подарила 3 подарка, выбрала наугад три ребенка
Остальные все сидели и не понимали, что там происходит
Ответnina1212
не видно там никакой радости. Костылевы выкладывала видео, сидят растерянные дети за полупустыми столами. Вышла Лена, и под комментарии мамы Иры подарила 3 подарка, выбрала наугад три ребенка Остальные все сидели и не понимали, что там происходит
Зажали подарков для всех гостей, жлобы
ОтветМария Степанова_1117000230
Зажали подарков для всех гостей, жлобы
И угощение зажопили, там реально пустой стол, афишированное чаепитие у Рудковских буквально, напоили пустым чаем))
Госпожа Беладонна:"Дети плачут, а родители — платят! Каждая детская слезинка — это монетка… Вот так эти крошки наплакали мне мой миллион!" (с) Приключения кота (зачеркнуто) поросёнка Фунтика.
Подарили билеты на свои новогодние шоу... Плющ со своей Диоровной вообще в курсе сколько стОит в новогодние праздники в Москву сгонять семьёй? сотка минимум за проезд и жильё... ради счастья увидеть деревянного Гнома и Плюща в картонной короне? ну такое....
ОтветNatalia_777
Подарили билеты на свои новогодние шоу... Плющ со своей Диоровной вообще в курсе сколько стОит в новогодние праздники в Москву сгонять семьёй? сотка минимум за проезд и жильё... ради счастья увидеть деревянного Гнома и Плюща в картонной короне? ну такое....
Да,интересно-проезд,проживание и все остальное Плющенко тоже из своего кармана оплатит тем,кому дали билеты на шоу? Возможно,билеты не слишком "в ходу",поэтому и раздает,если раздает. Кто знает,может администрация этих территорий или еще кто выкупили билеты?.. Все же надеюсь,что Гранты они не получат..
Повторю свой пост из другой ветки. Рудковские четко идут по заветам Ильфа и Петрова:
"Граждане! – сказал Остап, открывая заседание. – Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания – она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем."

🙈
Само-собой. Все дети были в восторге и все как один дружно скандировали: Плющенко!!! Плющенко!!!
И слез благодарности не сдерживали.
ОтветИда Минкус-Чабакова
Само-собой. Все дети были в восторге и все как один дружно скандировали: Плющенко!!! Плющенко!!! И слез благодарности не сдерживали.
И в воздух чепчики бросали😂
Слезы радости у детей навернулись, надо полагать, от безмерного счастья лицезреть небожителя? Это вот так господин Неговешкин себя видит в своем богатом воображении? Эдаким Ким Чен Иром? Или дети рыдали от счастья, увидев мам Иру? Вряд ли столь бурные эмоции вызвали Яметова с Рубцовой...
ОтветСеренада солнечной долины
Слезы радости у детей навернулись, надо полагать, от безмерного счастья лицезреть небожителя? Это вот так господин Неговешкин себя видит в своем богатом воображении? Эдаким Ким Чен Иром? Или дети рыдали от счастья, увидев мам Иру? Вряд ли столь бурные эмоции вызвали Яметова с Рубцовой...
Насчет слез радости-не знаю.. Но все же увидеть" вживую" 2 кратного ОЧ-это здорово и запомнится ребятам. Если дети действительно увлекаются ФК,то,может,и знают кого-то фигуристов из ТШП... Но тут же,наверное,пиар был в другом..
У меня даже собака в воскресенье плакала от такой благости.
Больше и громче всех плакали подписанты договоров европейского образца. Они прям навзрыд рыдали
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