Евгений Плющенко: «Провели в академии благотворительный день для детей из многодетных семей. Дети были счастливы, некоторые не могли сдержать слез радости»

Евгений Плющенко рассказал о благотворительном дне в академии «Ангелы Плющенко» для детей из многодетных семей.
«Друзья, в это воскресенье в нашей академии «Ангелы Плющенко» в Подмосковье мы провели благотворительный день для детей из многодетных семей из разных регионов, в том числе их Брянской, Белгородской, Курской и других приграничных территорий!
65 ребят провели этот день со мной, с нашими спортсменами и нашим тренерским штабом. Дети были счастливы, а некоторые не могли сдержать слез радости, а родители подходили со словами благодарности – такой день им запомнится на всю жизнь.
У многих спортсменов из регионов, к сожалению, нет таких возможностей, поэтому необходимо давать силы и мотивацию к достижению спортивных вершин.
Каждый ребенок получил именной сертификат о прохождении мастер-класса, фирменную нашу экипировку Академии и билеты на наши новогодние шоу, чтобы приехать к нам с семьей. Также дети и их родители смогли увидеть показательные выступления спортсменов нашей академии, а завершился день автограф-сессией и чаепитием с нашими ребятами, где все смогли пообщаться в неформальной обстановке.
Я сам прошел тяжелейший путь в спорте, в моем детстве таких возможностей не было. Сейчас мы хотим дать шанс детям поверить в себя, сделать первый шаг к мечте. Мы запускаем эту традицию и три раза в год будем ждать ребят к нам в гости в «Ангелы Плющенко», – написал двукратный олимпийский чемпион в телеграм-канале.
Чем Плющенко возмущает нашу фигурку (и не только): от перехода сына до грантов на шоу
Комментарии
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Да,что дети,тут и я не могу удержаться от слез...Господи,до чего же чудесный человек Евгений Плющенко...Дайте,ему грант,пожайлуста...
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святой человек, чоужтам
Остальные все сидели и не понимали, что там происходит
"Граждане! – сказал Остап, открывая заседание. – Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания – она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем."
🙈
И слез благодарности не сдерживали.