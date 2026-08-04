Ксения Синицына: «Не ожидала, что Плющенко настолько открытый, добрый и творческий. Я в себя столько не верю, сколько он в меня верит»

Фигуристка Ксения Синицына поделилась впечатлениями от тренировок в академии Евгения Плющенко.
21-летняя фигуристка перешла в академию Плющенко в мае этого года. Ранее она тренировалась у Светланы Пановой в «Снежных барсах».
«Потихоньку втягиваюсь в этот тренировочный процесс. Совсем для меня новый взгляд на фигурное катание, новый подход к тренировкам. Нахожу в себе силы, работаем, усложняемся и кайфуем от процесса.
Стало ли решение о смене тренеров способом найти мотивацию? Конечно, потому что однообразная атмосфера, комфортные условия всегда начинают давить, надоедать, и в какой-то момент это все перерастает в выгорание, непринятие ситуации. Хочется глотнуть свежего воздуха и переродиться, заново открывать для себя свой любимый вид спорта.
Что удивило в группе Евгения Плющенко больше всего? Сам Евгений Викторович – я не ожидала, что он настолько открытый, позитивный, добрый и творческий. Всегда верит во что-то светлое, лучшее.
Я в себя столько не верю, сколько он в меня верит. Он очень заряжает и вдохновляет. На тренировках всегда найдет момент, чтобы пошутить и подбодрить. Я всем довольна, здесь я реально получаю кайф от фигурного катания.
Цели на предстоящий сезон? Пусть это останется между мной и Евгением Викторовичем, цели у нас поставлены, но тише едешь – дальше будешь. Не хочется говорить громких слов, хочется просто делать свое дело и показывать то, над чем мы работаем», – сказала Синицына.
Комментарии
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И если с новым тренером сразу сложились хорошие отношения это замечательно
однообразная атмосфера
мда уж...
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Более ангажированной и глупой отмазки при переходе в АП я не слышала. К тому же это огромное неуважение к ТШ, который сделал Синицыну как спортсменку. Неужели участие в янкошоу стоят такого позорного поведения в медиа?? Синицына очень хочет кататься в шоу, я помню, ее прошлый ТШ об этом говорил после русского вызова - ее особо не приглашают, но она очень хочет. Именно в целях рекламы себя как артистки она тогда взяла тему блокадных писем Тани Савичевой... Взрослый человек не понимал, что катать на конечках с накрашенными синим ногтями страшную блокадную историю, есть кощунство и глумление. Примитивна до удивления.
Возможно я не права , но у меня впечатление , что у спортсменов особый склад характера : они запросто меняют ТШ , быстро перевоплощаются , у них нет привязанностей , памяти , они легко вычеркивают годы , обретая очередную ТШ семью. Редко можно услышать слова благодарности
, но восхваление нового ТШ следует сразу же.
Смена школы , работы -всегда стресс , длительный процесс привыкания , а фигуристы « переобуваются « так легко , что диву даешься .