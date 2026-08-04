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Ксения Синицына: «Не ожидала, что Плющенко настолько открытый, добрый и творческий. Я в себя столько не верю, сколько он в меня верит»
Синицына: Плющенко верит в меня, заряжает и вдохновляет.

Фигуристка Ксения Синицына поделилась впечатлениями от тренировок в академии Евгения Плющенко.

21-летняя фигуристка перешла в академию Плющенко в мае этого года. Ранее она тренировалась у Светланы Пановой в «Снежных барсах». 

«Потихоньку втягиваюсь в этот тренировочный процесс. Совсем для меня новый взгляд на фигурное катание, новый подход к тренировкам. Нахожу в себе силы, работаем, усложняемся и кайфуем от процесса.

Стало ли решение о смене тренеров способом найти мотивацию? Конечно, потому что однообразная атмосфера, комфортные условия всегда начинают давить, надоедать, и в какой-то момент это все перерастает в выгорание, непринятие ситуации. Хочется глотнуть свежего воздуха и переродиться, заново открывать для себя свой любимый вид спорта.

Что удивило в группе Евгения Плющенко больше всего? Сам Евгений Викторович – я не ожидала, что он настолько открытый, позитивный, добрый и творческий. Всегда верит во что-то светлое, лучшее.

Я в себя столько не верю, сколько он в меня верит. Он очень заряжает и вдохновляет. На тренировках всегда найдет момент, чтобы пошутить и подбодрить. Я всем довольна, здесь я реально получаю кайф от фигурного катания.

Цели на предстоящий сезон? Пусть это останется между мной и Евгением Викторовичем, цели у нас поставлены, но тише едешь – дальше будешь. Не хочется говорить громких слов, хочется просто делать свое дело и показывать то, над чем мы работаем», – сказала Синицына. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoСборная России по фигурному катанию
ТАСС
logoАкадемия Плющенко
logoженское катание
logoЕвгений Плющенко
logoКсения Синицына

Комментарии

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Ксюша, остановись! 🫢 Мы всё понимаем - пришла за шоу, контакт западного образца, видимо, обязывает лить елей на Рудковщенко - но хоть соблюдай элементарные приличия в адрес Пановой, прям дышать она ей не давала🤦‍♀️🤦‍♀️
ОтветГалина Щетина
Ксюша, остановись! 🫢 Мы всё понимаем - пришла за шоу, контакт западного образца, видимо, обязывает лить елей на Рудковщенко - но хоть соблюдай элементарные приличия в адрес Пановой, прям дышать она ей не давала🤦‍♀️🤦‍♀️
Да где вы это взяли то? Она не сказала тут про Панову ничего плохого.
И если с новым тренером сразу сложились хорошие отношения это замечательно
ОтветГалина Щетина
Ксюша, остановись! 🫢 Мы всё понимаем - пришла за шоу, контакт западного образца, видимо, обязывает лить елей на Рудковщенко - но хоть соблюдай элементарные приличия в адрес Пановой, прям дышать она ей не давала🤦‍♀️🤦‍♀️
Хочется глотнуть свежего воздуха
однообразная атмосфера

мда уж...
Планы на будущее? Второстепенные роли в шоу Плюща Рудковского.
ОтветУтренняя Аврора
Планы на будущее? Второстепенные роли в шоу Плюща Рудковского.
застолбила место в гномьей упряжке на санках)))
Ответbezsugar
застолбила место в гномьей упряжке на санках)))
😁😁😁😁😁😁👍👍👍
Боже, сколько ж академия тратит на pr.
Ответfada
Боже, сколько ж академия тратит на pr.
Да я даже вполне верю, что Синичка от души так думает. Просто те, у кого есть память, помнят как начиналось и как закончилось сотрудничество с целым рядом фигуристок, в которых Евгений верил, а потом выбросил.
ОтветDelirium
Да я даже вполне верю, что Синичка от души так думает. Просто те, у кого есть память, помнят как начиналось и как закончилось сотрудничество с целым рядом фигуристок, в которых Евгений верил, а потом выбросил.
Да я не спорю, может и думать) но кто-то же ее спрашивает об этом, кто-то освещает каждый чих академии и, конечно, весь этот pr не бесплатный. К другим спортсменам почему-то такого интереса нет)
"однообразная атмосфера [в Барсах], комфортные условия всегда начинают давить, надоедать и в какой-то момент это все перерастает в выгорание, непринятие ситуации. Хочется глотнуть свежего воздуха и переродиться, заново открывать для себя свой любимый вид спорта."
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Более ангажированной и глупой отмазки при переходе в АП я не слышала. К тому же это огромное неуважение к ТШ, который сделал Синицыну как спортсменку. Неужели участие в янкошоу стоят такого позорного поведения в медиа?? Синицына очень хочет кататься в шоу, я помню, ее прошлый ТШ об этом говорил после русского вызова - ее особо не приглашают, но она очень хочет. Именно в целях рекламы себя как артистки она тогда взяла тему блокадных писем Тани Савичевой... Взрослый человек не понимал, что катать на конечках с накрашенными синим ногтями страшную блокадную историю, есть кощунство и глумление. Примитивна до удивления.
Он верит пока курочка несёт золотые яйца как Костылева, то бишь спортсмен приносит результаты и делает кассу в его шоу. А потом когда случается травма или уходят результаты у фигуриста, то он не тренировал этого спортсмена, а мимо проходил. Сколько было таких ситуаций. Знаем, знаем. "Заново открыть любимый вид спорта" - вот смешно. Там нового кроме правил с этого сезона ничего не придумали.
Э, а Яну Александровну забыла((
ОтветOrange carrot
Э, а Яну Александровну забыла((
Ну дык Яна Александровна заслуживает персонального панегирика ;)
ууу, как топорно, в лоб, по-рудковски)))
Ответbezsugar
ууу, как топорно, в лоб, по-рудковски)))
Контракт обязывает, подписала - отрабатывай.
Из ее слов следует , что для успеха требуются некомфортные условия ?
Возможно я не права , но у меня впечатление , что у спортсменов особый склад характера : они запросто меняют ТШ , быстро перевоплощаются , у них нет привязанностей , памяти , они легко вычеркивают годы , обретая очередную ТШ семью. Редко можно услышать слова благодарности
, но восхваление нового ТШ следует сразу же.
Смена школы , работы -всегда стресс , длительный процесс привыкания , а фигуристы « переобуваются « так легко , что диву даешься .
Бедная, прямо задыхалась у Пановой. Сказала б честно, пришла, чтобы в шоу поработать, пора уже самой зарабатывать, а весь этот елей...Вроде, писала, что пришла за ультра си, вот и посмотрим на триксель и квады. И да, Ксюша, ты забыла сказать про Яну, исправляйся, а то накажут, ведь там всё, "как заграницей", договор западного образца.
Нимб замерцал где-то в горках....
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