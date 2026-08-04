«Близость по расписанию или внезапно? Когда стараешься забеременеть, тогда по расписанию. Сейчас так». Виктория Синицина о личной жизни

Синицина: когда стараешься забеременеть, близость должна быть «по расписанию».

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина ответила на вопросы о личной жизни в интервью на ютуб-канале Анны Хилькевич.

В 2022 году Синицина вышла замуж за своего партнера по танцам Никиту Кацалапова.

– Близость по расписанию или внезапно? Как в вашем графике и жизни привычнее?

– Вообще, желательно внезапно. Но когда ты стараешься забеременеть, то тогда, наверное, все-таки это по расписанию. Сейчас так.

– А вы на этом этапе?

– Да.

– В обычной жизни – внезапность или расписание?

– Внезапность, конечно. Ну, расписание – это странно. Это когда уже есть дети, наверное. Когда есть возможность, тогда и погнали, – рассказала Синицина.