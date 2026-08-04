«Близость по расписанию или внезапно? Когда стараешься забеременеть, тогда по расписанию. Сейчас так». Виктория Синицина о личной жизни
Синицина: когда стараешься забеременеть, близость должна быть «по расписанию».
Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина ответила на вопросы о личной жизни в интервью на ютуб-канале Анны Хилькевич.
В 2022 году Синицина вышла замуж за своего партнера по танцам Никиту Кацалапова.
– Близость по расписанию или внезапно? Как в вашем графике и жизни привычнее?
– Вообще, желательно внезапно. Но когда ты стараешься забеременеть, то тогда, наверное, все-таки это по расписанию. Сейчас так.
– А вы на этом этапе?
– Да.
– В обычной жизни – внезапность или расписание?
– Внезапность, конечно. Ну, расписание – это странно. Это когда уже есть дети, наверное. Когда есть возможность, тогда и погнали, – рассказала Синицина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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может еще свой дневник овуляции покажет? 🫠
Осталось только расписание опубликовать, чтоб все знали, когда Никитос штаны снимает. Стыдобища..
Я думала, что эта девочка умнее.
И такой ишо разрез:
Как у вас там ходют бабы —
В панталонах али без? (с).
И такой ишо разрез:
Как у вас проходит близость —
С расписаньем али без?