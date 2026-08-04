  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. «Близость по расписанию или внезапно? Когда стараешься забеременеть, тогда по расписанию. Сейчас так». Виктория Синицина о личной жизни

0
«Близость по расписанию или внезапно? Когда стараешься забеременеть, тогда по расписанию. Сейчас так». Виктория Синицина о личной жизни
Синицина: когда стараешься забеременеть, близость должна быть «по расписанию».

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина ответила на вопросы о личной жизни в интервью на ютуб-канале Анны Хилькевич.

В 2022 году Синицина вышла замуж за своего партнера по танцам Никиту Кацалапова.

– Близость по расписанию или внезапно? Как в вашем графике и жизни привычнее?

– Вообще, желательно внезапно. Но когда ты стараешься забеременеть, то тогда, наверное, все-таки это по расписанию. Сейчас так.

– А вы на этом этапе?

– Да.

– В обычной жизни – внезапность или расписание?

– Внезапность, конечно. Ну, расписание – это странно. Это когда уже есть дети, наверное. Когда есть возможность, тогда и погнали, – рассказала Синицина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoВиктория Синицина
logoНикита Кацалапов
светская хроника
logoСборная России по фигурному катанию
танцы на льду

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
зачем это вываливать на публику?
может еще свой дневник овуляции покажет? 🫠
Ответbezsugar
зачем это вываливать на публику? может еще свой дневник овуляции покажет? 🫠
Видать давно старается зачать но никак не получается и наболело вот с дуру и сказала
ОтветАлександр Шульгин
Видать давно старается зачать но никак не получается и наболело вот с дуру и сказала
Просто ей надо купить фикус и ухаживать за ним. Народное средство, говорят помогает
Господи Иисусе, если человек спортсмен, значит любое его высказывание автоматически приравнивается к спортивным новостям? Спортс, пожалуйста, не надо!
ОтветМария Степанова_1117000230
Господи Иисусе, если человек спортсмен, значит любое его высказывание автоматически приравнивается к спортивным новостям? Спортс, пожалуйста, не надо!
а спортс трафик так поднимает, вашими же комментариями) лучше вообще такие новости не комментировать и не открывать, пусть заглотнут
Мне кажется, это слишком откровенно.
ОтветУтренняя Аврора
Мне кажется, это слишком откровенно.
Я не ханжа, в принципе ничего такого нет. Просто печально, что у людей как-то напрочь стерлась граница того что прилично, а что не очень. Разговаривать о том, как занимаешься сексом со своим мужем/женой в публичной плоскости - наверное просто не очень прилично.
ОтветУтренняя Аврора
Мне кажется, это слишком откровенно.
Вообще да. Но возможно, они уже какое-то время пытаются и безуспешно. И это становится ее болью, которую может быть тяжело скрывать
Совсем стыд потеряли люди. Что-то вообще, осталось в головах, чтоб не всю информацию вываливать на весь мир.
Осталось только расписание опубликовать, чтоб все знали, когда Никитос штаны снимает. Стыдобища..
Я думала, что эта девочка умнее.
ОтветMarenka07
Совсем стыд потеряли люди. Что-то вообще, осталось в головах, чтоб не всю информацию вываливать на весь мир. Осталось только расписание опубликовать, чтоб все знали, когда Никитос штаны снимает. Стыдобища.. Я думала, что эта девочка умнее.
Комментарий скрыт
Эм. А ведь писали, что Саша Т. все на публику вываливает, но тут Вика такая: "Подержите моё пиво!")))
Ответkate_ko
Эм. А ведь писали, что Саша Т. все на публику вываливает, но тут Вика такая: "Подержите моё пиво!")))
Кстати, Саша ничего такого на публику не выкладывает, тренировки, Мишаня и все
ОтветНаталия Васина
Кстати, Саша ничего такого на публику не выкладывает, тренировки, Мишаня и все
Вы серьезно? Был обоссанный тест, УЗИ на 1 канале, роды с оператором, голое пузо, блог про схватки.... Мало? Ах да, процесс зачатия не показали, но все впереди.
Зачем свою интимную жизнь обсуждать в публичном поле?? 🤦‍♀️
Нет, я конечно всё понимаю...Но ведь это до такой степени личное, что вываливать подобное на публику за пределы кухни....И это я ещё ничуть не ханжа) Капец...Осталось только поведать позы для зачатия и как происходит когда внезапно)) Вроде взрослые люди уже, а мозги подростковые...
ОтветТайга86
Нет, я конечно всё понимаю...Но ведь это до такой степени личное, что вываливать подобное на публику за пределы кухни....И это я ещё ничуть не ханжа) Капец...Осталось только поведать позы для зачатия и как происходит когда внезапно)) Вроде взрослые люди уже, а мозги подростковые...
Ну, для зачатия надо ей в позу берёзки вставать после эякуляции
ОтветЕгор Арефьев
Ну, для зачатия надо ей в позу берёзки вставать после эякуляции
))
А нам точно это нужно знать? 🫣
Вызывает антирес
И такой ишо разрез:
Как у вас там ходют бабы —
В панталонах али без? (с).
Ответpapadok
Вызывает антирес И такой ишо разрез: Как у вас там ходют бабы — В панталонах али без? (с).
Вызывает антирес
И такой ишо разрез:
Как у вас проходит близость —
С расписаньем али без?
Да, когда она загадочно молчала и улыбалась, она казалась умнее
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуменник, Бойкова и Козловский, Бережная и Сихарулидзе, Мишина и Галлямов выступят в юбилейном шоу Москвиной в ноябре
Навка о ледовом спектакле «Дневник памяти»: «Мы пытались показать те страшные фрагменты, моменты, которые проживали наши предки, – как их убивали, как мучили»
Виктория Синицина: «Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях»
Рекомендуем
Главные новости
«Познакомил с настоящей банькой». Галлямов выложил совместное фото с Мемолой
Фото
Контрольные прокаты. Фефелова и Валов, Дрожжина и Тельнов, Пестова и Лагутов, Слуцкая и Гончаров представили произвольные танцы
ISU будет объявлять нейтральных спортсменов отдельно для каждого турнира
Тарасова о турнире в Японии: «Он очень важен для всех наших спортсменов. Думаю, у них получится ярко выступить и напомнить всему миру о себе»
Александра Трусова: «Я была уверена, что первой у меня родится дочь, но как же я благодарна, что родился сын, мой любимый Миша!»
Моне Чиба пропускает Summer Cup из-за травмы
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Новая произвольная программа Адама Сяо Хим Фа поставлена под песню Here Comes The River Патрика Уотсона
Видео
Ирина Роднина: «Валиевой и Трусовой нужно ориентироваться на Туктамышеву. Она одна могла полноценно конкурировать с девочками‑подростками»
Светлана Журова: «Думаю, Трусова серьезно намерена бороться за призовые места на всех турнирах, где будет участвовать»
Ко всем новостям
Последние новости
Следующее заседание совета ISU пройдет в октябре
Даниил Глейхенгауз: «Если Малинин не поедет на Гран-при, это абсолютно нормально. Он может себе позволить хоть год не кататься, потому что суперталантлив»
Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»
Фигурист Игнатов: «В детстве я смотрел футбол активно, но на этом ЧМ – минут 20 максимум. Не хватает времени сильно во все погружаться»
Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»
Фото
Волков о совместном кэмпе с Амодио: «Восхищен, насколько Флоран вкладывается в работу. Он открытый в общении, без ненужного пафоса – профессионал»
Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция – у меня ощущение, что это повторится сейчас»
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»