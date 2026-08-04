Елена Костылева: «Я читаю все соцсети и вижу весь хейт. Люди слишком сильно придираются сейчас, но мне все равно – я иду по своему пути»

Костылева о хейте в соцсетях: люди сильно придираются, но я иду по своему пути.

Фигуристка Елена Костылева рассказала, как реагирует на негатив в свой адрес в соцсетях.

«Я читаю все соцсети, на самом деле, и весь хейт я вижу. Но меня поддерживает вся моя семья и тренеры, я знаю, где мне нужно доработать. Люди, конечно, слишком сильно придираются сейчас, но мне все равно – я иду по своему пути. Мне интересно читать комментарии, мне приятно, когда пишут добрые слова, это меня мотивирует», – сказала спортсменка.

«Как дела со здоровьем? Все хорошо. Я взяла два выходных после контрольных прокатов, чтобы выдохнуть и уже начать плодотворно готовиться к своему этапу. Что сложнее дается в подготовке? Физический аспект, потому что предстоит много работы, это тяжело, но я уже не раз это проходила, так что я думаю, что 100% справлюсь.

Я чувствую, что повзрослела ментально, да и внешне тоже. С прошлого года я поменялась. Уже начинаю входить в период взросления, будет тяжелее, чем когда я была маленькой, но я думаю, что справлюсь», – добавила Костылева.

Как там наши юниоры-фигуристы, которые поедут на Гран-при? Костылева меняется