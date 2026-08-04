Елена Костылева: «Я читаю все соцсети и вижу весь хейт. Люди слишком сильно придираются сейчас, но мне все равно – я иду по своему пути»

Фигуристка Елена Костылева рассказала, как реагирует на негатив в свой адрес в соцсетях.
«Я читаю все соцсети, на самом деле, и весь хейт я вижу. Но меня поддерживает вся моя семья и тренеры, я знаю, где мне нужно доработать. Люди, конечно, слишком сильно придираются сейчас, но мне все равно – я иду по своему пути. Мне интересно читать комментарии, мне приятно, когда пишут добрые слова, это меня мотивирует», – сказала спортсменка.
«Как дела со здоровьем? Все хорошо. Я взяла два выходных после контрольных прокатов, чтобы выдохнуть и уже начать плодотворно готовиться к своему этапу. Что сложнее дается в подготовке? Физический аспект, потому что предстоит много работы, это тяжело, но я уже не раз это проходила, так что я думаю, что 100% справлюсь.
Я чувствую, что повзрослела ментально, да и внешне тоже. С прошлого года я поменялась. Уже начинаю входить в период взросления, будет тяжелее, чем когда я была маленькой, но я думаю, что справлюсь», – добавила Костылева.
Как там наши юниоры-фигуристы, которые поедут на Гран-при? Костылева меняется
Комментарии
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У Вики есть моменты не менее важные которые если бы исправили-Вика бы заблестела,она и так талантлива, но вот ей в нос никто не тычет ошибки.Я уж молчу про откаты ряда юниорок, недавно блиставших в лидерах, наоборот стараемся делать акценты на увеличение выразительности, а не пинать ребят.
Представляете какие там дома разговоры, если в соцсетях появляются такие неадекватные выпады
Тренер также постоянно накидывает на других фигуристов и тренеров
И сама Лена такая же, мать не раз уже говорила про то, как Лена отзывается о других девочках
Просто Лена умнее, в интервью говорит правильные слова, с девочками мило улыбается и делает вид что дружит. На деле, со слов матери, там еще та змея
Вот основной принцип этой семьи:
«В фигурном катании нужно откусить руку, которая замахивается на тебя. Это моё правило. Ты видишь руку, которая на тебя замахивается — ты должна попробовать её как акула откусить"