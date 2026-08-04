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  4. Елена Костылева: «Я читаю все соцсети и вижу весь хейт. Люди слишком сильно придираются сейчас, но мне все равно – я иду по своему пути»

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Елена Костылева: «Я читаю все соцсети и вижу весь хейт. Люди слишком сильно придираются сейчас, но мне все равно – я иду по своему пути»
Костылева о хейте в соцсетях: люди сильно придираются, но я иду по своему пути.

Фигуристка Елена Костылева рассказала, как реагирует на негатив в свой адрес в соцсетях.

«Я читаю все соцсети, на самом деле, и весь хейт я вижу. Но меня поддерживает вся моя семья и тренеры, я знаю, где мне нужно доработать. Люди, конечно, слишком сильно придираются сейчас, но мне все равно – я иду по своему пути. Мне интересно читать комментарии, мне приятно, когда пишут добрые слова, это меня мотивирует», – сказала спортсменка.

«Как дела со здоровьем? Все хорошо. Я взяла два выходных после контрольных прокатов, чтобы выдохнуть и уже начать плодотворно готовиться к своему этапу. Что сложнее дается в подготовке? Физический аспект, потому что предстоит много работы, это тяжело, но я уже не раз это проходила, так что я думаю, что 100% справлюсь.

Я чувствую, что повзрослела ментально, да и внешне тоже. С прошлого года я поменялась. Уже начинаю входить в период взросления, будет тяжелее, чем когда я была маленькой, но я думаю, что справлюсь», – добавила Костылева.

Как там наши юниоры-фигуристы, которые поедут на Гран-при? Костылева меняется

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoСборная России по фигурному катанию
logoЕлена Костылева
ТАСС
logoженское катание

Комментарии

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Костылевой любой хейт в соцсети будет казаться позитивом после ее жизни с мамырой.
ОтветСамая цитируемая и вообще недура
Костылевой любой хейт в соцсети будет казаться позитивом после ее жизни с мамырой.
Она вполне справедливые замечания в отношении себя считает "хейтом", узнаю почерк. Леночка - дочка своей мамочки и ученица своего недотренерка, там адекватности не жди. Однако все-таки интересно было бы узнать её отношение к агрессивному бреду, к оскорблениям и угрозам, регулярно исторгаемым ее мамашей в сторону всех потенциальных соперниц, их родителей, их тренеров. Леночке 14 лет, уже должна понимать что к чему. Если только сама не такая же.
Ответgarovatat
Она вполне справедливые замечания в отношении себя считает "хейтом", узнаю почерк. Леночка - дочка своей мамочки и ученица своего недотренерка, там адекватности не жди. Однако все-таки интересно было бы узнать её отношение к агрессивному бреду, к оскорблениям и угрозам, регулярно исторгаемым ее мамашей в сторону всех потенциальных соперниц, их родителей, их тренеров. Леночке 14 лет, уже должна понимать что к чему. Если только сама не такая же.
Она такая же.
Только сильный духом спортсмен не побоится пропустить через себя негатив, разложить его по полочкам и спокойно работать дальше. А ей всего 14. Всё-таки Лена уникальна, с какой стороны не посмотри. Как же хочется, чтобы у неё всё сложилось самым наилучшим образом и в спортивной карьере, и в обычной жизни. Впереди ещё такой долгий путь, а уже бесконечные травмы, нездоровая обстановка вокруг + ещё и "доброжелатели" добавляют... а она улыбается и прёт к своим целям. Удачи. Успешного сезона девчонке с чемпионским характером.
ОтветТайга86
Только сильный духом спортсмен не побоится пропустить через себя негатив, разложить его по полочкам и спокойно работать дальше. А ей всего 14. Всё-таки Лена уникальна, с какой стороны не посмотри. Как же хочется, чтобы у неё всё сложилось самым наилучшим образом и в спортивной карьере, и в обычной жизни. Впереди ещё такой долгий путь, а уже бесконечные травмы, нездоровая обстановка вокруг + ещё и "доброжелатели" добавляют... а она улыбается и прёт к своим целям. Удачи. Успешного сезона девчонке с чемпионским характером.
+++
ОтветТайга86
Только сильный духом спортсмен не побоится пропустить через себя негатив, разложить его по полочкам и спокойно работать дальше. А ей всего 14. Всё-таки Лена уникальна, с какой стороны не посмотри. Как же хочется, чтобы у неё всё сложилось самым наилучшим образом и в спортивной карьере, и в обычной жизни. Впереди ещё такой долгий путь, а уже бесконечные травмы, нездоровая обстановка вокруг + ещё и "доброжелатели" добавляют... а она улыбается и прёт к своим целям. Удачи. Успешного сезона девчонке с чемпионским характером.
100% вы правы.+++++
Интересно, когда же Лена признается, наконец, что главный хейтер в фигурном катании - это её мама Ира, открыто ненавидящая абсолютно всех соперниц её дочери и поливающая их тоннами словесной грязи?!..
ОтветСергей Горшт
Интересно, когда же Лена признается, наконец, что главный хейтер в фигурном катании - это её мама Ира, открыто ненавидящая абсолютно всех соперниц её дочери и поливающая их тоннами словесной грязи?!..
Мне не нравится Лена как фигуристка, если честно, а мать её вообще вызывает оторопь своими речами. Но трудно ожидать от подростка, что он будет высказываться против мамы в публичном пространстве, это прям надо мегаидейной быть. Главное, чтобы Лена не несла такую же чушь, а за мать она не может отвечать, особенно пока.
ОтветСергей Горшт
Интересно, когда же Лена признается, наконец, что главный хейтер в фигурном катании - это её мама Ира, открыто ненавидящая абсолютно всех соперниц её дочери и поливающая их тоннами словесной грязи?!..
Мама - главный человек в жизни ребёнка. И ребёнок не должен осуждать мать или извиняться за её поступки.
Деточка, а может ты, наконец, начнешь таки тренироваться, вместо того, чтобы уже 100500тое интервью давать после ОП с обещаниями "всех порвать"? До Китая всего ничего, а у тебя ни каскадов, ни вращений, ни обязательного лутца в КП. Произволку на ОП катала впервые целиком - это что, высокая готовность к МС?!
ОтветТотли Тауэрс
Деточка, а может ты, наконец, начнешь таки тренироваться, вместо того, чтобы уже 100500тое интервью давать после ОП с обещаниями "всех порвать"? До Китая всего ничего, а у тебя ни каскадов, ни вращений, ни обязательного лутца в КП. Произволку на ОП катала впервые целиком - это что, высокая готовность к МС?!
Очень справедливое замечание. Вместо того, чтобы лить клей на уши еще не окрепшей души... При наличии просто тьмы проблем... Хорошо знаем, чем заканчивается такое неуёмное восхваление... Пусть работает, тем более такие авансы ей розданы...
Ответтала
Очень справедливое замечание. Вместо того, чтобы лить клей на уши еще не окрепшей души... При наличии просто тьмы проблем... Хорошо знаем, чем заканчивается такое неуёмное восхваление... Пусть работает, тем более такие авансы ей розданы...
Нет не справедливое, потому что гипертрофированное внимание поклонников тшт и преувеличение недостатков.Между тем,ошибок у юниорок ТШТ не менее прилично, просто взрослые люди не позволяют себя хейт Вики и других.
У Вики есть моменты не менее важные которые если бы исправили-Вика бы заблестела,она и так талантлива, но вот ей в нос никто не тычет ошибки.Я уж молчу про откаты ряда юниорок, недавно блиставших в лидерах, наоборот стараемся делать акценты на увеличение выразительности, а не пинать ребят.
Поддержу Лену и желаю ей успехов!
Верю, что Елене "все равно", возможно хейт ее наоборот мотивирует доказать обратное. По интервью впечатление, что она дочь своей мамы.
ОтветMinahmet
Верю, что Елене "все равно", возможно хейт ее наоборот мотивирует доказать обратное. По интервью впечатление, что она дочь своей мамы.
Воспитание, вершина, лавочка.
ОтветMinahmet
Верю, что Елене "все равно", возможно хейт ее наоборот мотивирует доказать обратное. По интервью впечатление, что она дочь своей мамы.
На Лену хейта выливалось все 4 года как ни на одного юниора.Упражнялись здесь знатно, несмотря что она юниорка, а по факту в общем Ребенок.
Конечно она не реагирует на хейт, потому что живет среди самых отъявленных хейтеров - мать хейтит всех вокруг в самой жесткой форме - соперников, тренеров, да все окружение
Представляете какие там дома разговоры, если в соцсетях появляются такие неадекватные выпады
Тренер также постоянно накидывает на других фигуристов и тренеров
И сама Лена такая же, мать не раз уже говорила про то, как Лена отзывается о других девочках
Просто Лена умнее, в интервью говорит правильные слова, с девочками мило улыбается и делает вид что дружит. На деле, со слов матери, там еще та змея
Вот основной принцип этой семьи:
«В фигурном катании нужно откусить руку, которая замахивается на тебя. Это моё правило. Ты видишь руку, которая на тебя замахивается — ты должна попробовать её как акула откусить"
Ответnina1212
Конечно она не реагирует на хейт, потому что живет среди самых отъявленных хейтеров - мать хейтит всех вокруг в самой жесткой форме - соперников, тренеров, да все окружение Представляете какие там дома разговоры, если в соцсетях появляются такие неадекватные выпады Тренер также постоянно накидывает на других фигуристов и тренеров И сама Лена такая же, мать не раз уже говорила про то, как Лена отзывается о других девочках Просто Лена умнее, в интервью говорит правильные слова, с девочками мило улыбается и делает вид что дружит. На деле, со слов матери, там еще та змея Вот основной принцип этой семьи: «В фигурном катании нужно откусить руку, которая замахивается на тебя. Это моё правило. Ты видишь руку, которая на тебя замахивается — ты должна попробовать её как акула откусить"
+++
Ответnina1212
Конечно она не реагирует на хейт, потому что живет среди самых отъявленных хейтеров - мать хейтит всех вокруг в самой жесткой форме - соперников, тренеров, да все окружение Представляете какие там дома разговоры, если в соцсетях появляются такие неадекватные выпады Тренер также постоянно накидывает на других фигуристов и тренеров И сама Лена такая же, мать не раз уже говорила про то, как Лена отзывается о других девочках Просто Лена умнее, в интервью говорит правильные слова, с девочками мило улыбается и делает вид что дружит. На деле, со слов матери, там еще та змея Вот основной принцип этой семьи: «В фигурном катании нужно откусить руку, которая замахивается на тебя. Это моё правило. Ты видишь руку, которая на тебя замахивается — ты должна попробовать её как акула откусить"
какая "добрая" мать у девочки. И отзывается та о подругах плохо и по характеру та еще змея. Просто мать года.
Лене бы сейчас не "все соцсети читать", а, например, нормально восстановить сольный тройной лутц, который в этом сезоне у одиночников-юниоров обязательный в кп, и который она не прыгала в соревновательном режиме два сезона будучи у Плющенко, - правда, это будет очень трудно сделать до китайского этапа, ведь времени очень мало осталось, так как ещё есть проблемы с длинными заходами на ультра-си, с вращениями, с перекатами по времени - это всё тоже нужно устранить до Сианя...
А хейт мамы а адрес других фигуристов она читает ?
"Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспоривай глупца".
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