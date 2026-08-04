Леонова о возвращении Трусовой и Валиевой: «Мы не видели программ, заявленных контентов, целей на сезон. От того, как они проявят себя на российских соревнованиях, можно будет плясать дальше»

Леонова призвала дождаться результатов Трусовой и Валиевой на соревнованиях.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова оценила возвращение фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой в спорт после длительного перерыва.

– Предстоящий сезон будет первым полноценным, в котором примут участие Трусова и Валиева. У них есть хорошие шансы уже по-настоящему вернуться на российскую и самое главное – на международную арену?

– Сложно сказать, когда мы не видели ни программ, ни заявленных каких-то контентов, целей на сезон, задач и так далее. Потому что девчонки отсутствовали, и понятно, что они готовятся, это уже радостно. Но то, как они будут сначала себя проявлять внутри российских соревнований, от этого уже можно будет плясать дальше, как они дальше будут выходить постепенно на международную арену.

– А каково это вообще – пересобирать технику прыжков и квадов в 19, в 20 лет, когда тело уже окончательно сформировалось?

– Я помню, например, из карьеры Лизы Туктамышевой, что она тройной аксель получила достаточно в ранние годы, да? И потом какое-то время его не исполняла, а затем она его вернула уже в зрелом возрасте. И даже разучила четверной прыжок. Поэтому мне кажется, что если у тебя заложена определенная база и если ты исполнял, скажем так, до пубертата все эти сложные элементы, то после, будучи в кондициях, это не так уж и сложно. <...>

– За кем и за чем вы будете следить с наибольшим азартом в предстоящем сезоне 2026/2027?

– Если Валиева и Трусова войдут в сезон, то, наверное, все-таки за их… Наверное, не противостоянием. Я бы сказала – просто за тем, как они будут вливаться обратно в спорт и что они будут показывать. Очень интересно, – сказала Леонова.