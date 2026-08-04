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  4. Леонова об уходе фигуристок из группы Тутберидзе: «Какая-то закономерность в этом есть. Может быть, просто не выдерживают морально, физически»

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Леонова об уходе фигуристок из группы Тутберидзе: «Какая-то закономерность в этом есть. Может быть, просто не выдерживают морально, физически»
Леонова считает, что в уходе фигуристок из группы Тутберидзе есть закономерность.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что в уходе фигуристок от Этери Тутберидзе есть закономерность.

Ранее группу Тутберидзе покинула трехкратная чемпионка России Аделия Петросян.

– Есть версия, что основной причиной стало именно разочарование Тутберидзе после Олимпиады, ее публичная критика Аделии. Якобы это дало разлом в отношениях. Может это быть основной причиной?

– Вообще-то, Аделия и сама о себе высказывалась критично, поэтому здесь я бы не сказала, что это как-то сыграло роль.

– Все-таки одно дело о самой себе, а тут тренер прилюдно говорит…

– У Этери Георгиевны спросили – она ответила, так и есть, вот и все. Я не думаю, что на это надо было обижаться. Мы же не знаем, как там на самом деле было, какие там подводные камни и так далее. Какой-то разговор состоялся, мы можем только что-то угадывать, но мне кажется, что это не связано с этим.

– Много разговоров и статей появилось после этого ухода о том, что от Этери Тутберидзе девочки часто уходят именно после олимпийского цикла. Как считаете, с чем это может быть связано? Не с тем ли, что у нее довольно-таки жесткие требования и девочки в какой-то момент выгорают.

– Насколько я знаю, там в принципе тренировочный процесс построен достаточно жестко, но это и нужно, чтобы добиться результата. Поэтому точно, что от нее уходят, и закономерность какая-то в этом есть… Может быть, просто не выдерживают. Не знаю как – морально, физически. Хотят, опять же, попробовать что-то новое, по-другому потренироваться.

– И на контрасте иногда, наоборот, бывает, что когда расслабляешься и сильно от себя не требуешь, на таком вайбе как раз лучше получается даже.

– Ну нет, я бы так не сказала. Я думаю, что Этери как раз таки делает всё, чтобы получить результат. Поэтому ну здесь если ты готов работать, то ты идешь на это, если нет, то нет.

– Сейчас в «Хрустальном» активно готовится к продолжению своей карьеры Трусова. Могла ли растущая внутригрупповая конкуренция стать тем самым фактором для ухода Аделии?

– Она же, наоборот, подстегивает. Мы помним времена противостояния Медведева – Загитова. Наоборот, девчонки еще более усиленно работают. Поэтому я считаю, что конкуренция в группе очень важна. И она реально помогает расти спортсмену, – сказала Леонова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Татар-информ»
logoАлена Леонова
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию
переходы
logoЭтери Тутберидзе
logoЕвгения Медведева
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлина Загитова

Комментарии

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Неисчерпаемая тема ухода фигуристов и особенно, если это от ТШТ.
ОтветДок Аксель
Неисчерпаемая тема ухода фигуристов и особенно, если это от ТШТ.
уход Муравьевой от Плющенко, а потом от Мишина почему-то не обсуждается
ОтветAAPolyansky
уход Муравьевой от Плющенко, а потом от Мишина почему-то не обсуждается
Почему, обсуждался, но не с таким пристрастием и так длительно как по Аделии в частности. Про Арсения долго тоже не обсуждали его уход к Мишину.
Там Аделия нового агента нашла... С Авериными работает...
Как человек, размышляющий о происходящем в элитном спорте, я вижу в уходе девушек после олимпийского цикла совершенно классическую и естественную картину современного фигурного катания. Жестокая правда заключается в том, что путь к олимпийской вершине сегодня требует сверхчеловеческих усилий, и цена золотой медали всегда платится чрезвычайно высокими физическими и эмоциональными ресурсами.На мой взгляд, главная причина этого явления кроется в сочетании биологических факторов, психологического истощения и жесткой специфики самой системы тренировок. В современном фигурном катании, где многооборотные прыжки и сложные элементы являются обязательными для победы, женский организм подвергается смертельной нагрузке. Примерно в 16-17 лет девушки переживают естественные физиологические изменения, которые резко меняют их центр тяжести и биомеханику. Поэтому так называемое «выгорание» — это не просто прихоть или отсутствие воли, а вполне реальный предел человеческих возможностей, при котором тело и психика просто отказываются функционировать в таком аварийном режиме.Наряду с физиологическими факторами, огромным подспорьем является психологический срыв после достижения вершины. Когда ребенок подчиняет всю свою сознательную жизнь одной-единственной цели – Олимпийским играм – и проходит через весь этот ад, чтобы достичь ее (или остаться в ней), движущая сила внутри него исчезает. Чрезвычайно сложно тренировать и требовать такой же спартанской самоотдачи от спортсменки, которая уже покорила свой Эверест. Та первоначальная, неукротимая жажда победы, которая привела ее к вершине, просто исчезает.В то же время мы должны четко понимать, что этот строго определенный, беспощадный тренировочный процесс абсолютно необходим для достижения таких космических
результатов. В элитном фигурном катании нет места либерализму, компромиссам или демократии. Чтобы стать номером один в мире, система должна требовать от вас максимума каждый день. Когда темп настолько высок, вполне естественно, что некоторые спортсменки не выдерживают его ни морально, ни физически. Система просто вытесняет их, потому что за ними всегда стоит следующее поколение более молодых, легких и амбициозных девушек, которые еще не боятся травм и неудач.Желание девушек после Олимпиады попробовать «что-то новое, тренироваться по-другому» — это, по сути, совершенно естественный бунт, свойственный взрослению. В 14 лет они всё ещё дети, слепо выполняющие указания и безоговорочно доверяющие своему тренеру. В 18 лет у них уже сформировался характер, эго и собственное мнение о жизни. Уход из спортзала после олимпийского пика часто становится их первой самостоятельной попыткой доказать себе и миру, что они — личности, а не просто продукт успешной школы чемпионов. Однако правда заключается в том, что переход в более комфортную среду или к более либеральному тренеру в этом возрасте редко приносит новые мировые титулы. Если интенсивность тренировок в этом виде спорта снижается, спортивные результаты мгновенно исчезают.В заключение, я думаю, что эта массовая смена состава после Олимпиады — не какая-то неожиданная драма, а суровый естественный закон современного спорта. Строгая система рождает феноменальных чемпионов, но после окончания олимпийского цикла человеческий ресурс — как эмоциональный, так и физический — просто истощается до предела. Задача тренера — воспитать победителей и вывести их на пьедестал, но никто не в силах заставить спортсмена продолжать бороться, когда его внутренний двигатель уже умер.
ОтветGeorgi Georgiev
Как человек, размышляющий о происходящем в элитном спорте, я вижу в уходе девушек после олимпийского цикла совершенно классическую и естественную картину современного фигурного катания. Жестокая правда заключается в том, что путь к олимпийской вершине сегодня требует сверхчеловеческих усилий, и цена золотой медали всегда платится чрезвычайно высокими физическими и эмоциональными ресурсами.На мой взгляд, главная причина этого явления кроется в сочетании биологических факторов, психологического истощения и жесткой специфики самой системы тренировок. В современном фигурном катании, где многооборотные прыжки и сложные элементы являются обязательными для победы, женский организм подвергается смертельной нагрузке. Примерно в 16-17 лет девушки переживают естественные физиологические изменения, которые резко меняют их центр тяжести и биомеханику. Поэтому так называемое «выгорание» — это не просто прихоть или отсутствие воли, а вполне реальный предел человеческих возможностей, при котором тело и психика просто отказываются функционировать в таком аварийном режиме.Наряду с физиологическими факторами, огромным подспорьем является психологический срыв после достижения вершины. Когда ребенок подчиняет всю свою сознательную жизнь одной-единственной цели – Олимпийским играм – и проходит через весь этот ад, чтобы достичь ее (или остаться в ней), движущая сила внутри него исчезает. Чрезвычайно сложно тренировать и требовать такой же спартанской самоотдачи от спортсменки, которая уже покорила свой Эверест. Та первоначальная, неукротимая жажда победы, которая привела ее к вершине, просто исчезает.В то же время мы должны четко понимать, что этот строго определенный, беспощадный тренировочный процесс абсолютно необходим для достижения таких космических результатов. В элитном фигурном катании нет места либерализму, компромиссам или демократии. Чтобы стать номером один в мире, система должна требовать от вас максимума каждый день. Когда темп настолько высок, вполне естественно, что некоторые спортсменки не выдерживают его ни морально, ни физически. Система просто вытесняет их, потому что за ними всегда стоит следующее поколение более молодых, легких и амбициозных девушек, которые еще не боятся травм и неудач.Желание девушек после Олимпиады попробовать «что-то новое, тренироваться по-другому» — это, по сути, совершенно естественный бунт, свойственный взрослению. В 14 лет они всё ещё дети, слепо выполняющие указания и безоговорочно доверяющие своему тренеру. В 18 лет у них уже сформировался характер, эго и собственное мнение о жизни. Уход из спортзала после олимпийского пика часто становится их первой самостоятельной попыткой доказать себе и миру, что они — личности, а не просто продукт успешной школы чемпионов. Однако правда заключается в том, что переход в более комфортную среду или к более либеральному тренеру в этом возрасте редко приносит новые мировые титулы. Если интенсивность тренировок в этом виде спорта снижается, спортивные результаты мгновенно исчезают.В заключение, я думаю, что эта массовая смена состава после Олимпиады — не какая-то неожиданная драма, а суровый естественный закон современного спорта. Строгая система рождает феноменальных чемпионов, но после окончания олимпийского цикла человеческий ресурс — как эмоциональный, так и физический — просто истощается до предела. Задача тренера — воспитать победителей и вывести их на пьедестал, но никто не в силах заставить спортсмена продолжать бороться, когда его внутренний двигатель уже умер.
Много. Но по сути верно
закономерность в том, что нет результатов, которые хотелось бы получить, есть взаимное недовольство. плюс факторы переманивания
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