Леонова об уходе фигуристок из группы Тутберидзе: «Какая-то закономерность в этом есть. Может быть, просто не выдерживают морально, физически»

Леонова считает, что в уходе фигуристок из группы Тутберидзе есть закономерность.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что в уходе фигуристок от Этери Тутберидзе есть закономерность.

Ранее группу Тутберидзе покинула трехкратная чемпионка России Аделия Петросян.

– Есть версия, что основной причиной стало именно разочарование Тутберидзе после Олимпиады, ее публичная критика Аделии. Якобы это дало разлом в отношениях. Может это быть основной причиной?

– Вообще-то, Аделия и сама о себе высказывалась критично, поэтому здесь я бы не сказала, что это как-то сыграло роль.

– Все-таки одно дело о самой себе, а тут тренер прилюдно говорит…

– У Этери Георгиевны спросили – она ответила, так и есть, вот и все. Я не думаю, что на это надо было обижаться. Мы же не знаем, как там на самом деле было, какие там подводные камни и так далее. Какой-то разговор состоялся, мы можем только что-то угадывать, но мне кажется, что это не связано с этим.

– Много разговоров и статей появилось после этого ухода о том, что от Этери Тутберидзе девочки часто уходят именно после олимпийского цикла. Как считаете, с чем это может быть связано? Не с тем ли, что у нее довольно-таки жесткие требования и девочки в какой-то момент выгорают.

– Насколько я знаю, там в принципе тренировочный процесс построен достаточно жестко, но это и нужно, чтобы добиться результата. Поэтому точно, что от нее уходят, и закономерность какая-то в этом есть… Может быть, просто не выдерживают. Не знаю как – морально, физически. Хотят, опять же, попробовать что-то новое, по-другому потренироваться.

– И на контрасте иногда, наоборот, бывает, что когда расслабляешься и сильно от себя не требуешь, на таком вайбе как раз лучше получается даже.

– Ну нет, я бы так не сказала. Я думаю, что Этери как раз таки делает всё, чтобы получить результат. Поэтому ну здесь если ты готов работать, то ты идешь на это, если нет, то нет.

– Сейчас в «Хрустальном» активно готовится к продолжению своей карьеры Трусова. Могла ли растущая внутригрупповая конкуренция стать тем самым фактором для ухода Аделии?

– Она же, наоборот, подстегивает. Мы помним времена противостояния Медведева – Загитова. Наоборот, девчонки еще более усиленно работают. Поэтому я считаю, что конкуренция в группе очень важна. И она реально помогает расти спортсмену, – сказала Леонова.