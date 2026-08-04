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  4. Хуснутдиновой ставят короткую программу на музыку из фильма «История любви»

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Хуснутдиновой ставят короткую программу на музыку из фильма «История любви»
Фигуристке Хуснутдиновой ставят короткую программу на музыку Love Story.

Российской фигуристке Дине Хуснутдиновой ставят короткую программу на музыку Lola & Hauser – Love Story из фильма «История любви».

Видео постановки опубликовано в соцсетях команды Этери Тутберидзе.

В прошедшем сезоне Хуснутдинова заняла 6-е место на чемпионате России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: teamtutberidze_official
logoженское катание
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logoСборная России по фигурному катанию
logoДина Хуснутдинова
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз

Комментарии

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Пусть эта "История любви" выльется в постановку интересной и качественной программы. Удачи и успеха постановщикам и Дине !
ОтветДок Аксель
Пусть эта "История любви" выльется в постановку интересной и качественной программы. Удачи и успеха постановщикам и Дине !
Комментарий скрыт
Дине очень подходит, должно отлично получиться
Дина тонкая и красивая, думаю ей это программа покорится изысканно ✨️👍🏻
На мой взгляд, над хорео Дине еще работать и работать... Надеюсь, что получится у нее... Хотелось бы видеть настоящее фигурное катание от Дины, девочки, безусловно талантливой...
Когда Дина подрастёт, огранится и выдержит все нагрузки без травм, из неё, на мой взгляд, должно выйти что-то впечатляющее. Музыка ей подходит, думаю получится красивая нежнятина. Удачи.
ОтветТайга86
Когда Дина подрастёт, огранится и выдержит все нагрузки без травм, из неё, на мой взгляд, должно выйти что-то впечатляющее. Музыка ей подходит, думаю получится красивая нежнятина. Удачи.
Лёгкая, нежная, невесомая, музыкальная... Чем-то мне Щербакову напомнила в этом же возрасте...
ОтветАлёна Вода
Лёгкая, нежная, невесомая, музыкальная... Чем-то мне Щербакову напомнила в этом же возрасте...
Да, есть что-то общее, феестое)
Дина такая нежная лебедушка. Удачи и гладкого льда!
Все красивые на льду - и постановщики , и сама Дина ! Желаю талантливой фигуристке в полной мере воплотить задумку хореографов в прокатах программы в предстоящем сезоне !
Программа выглядит интригующе. Много сложных шагов. Дине пока не хватает раската и скорости, на мой взгляд, Зато прекрасная растяжка, изящные руки. Время до стартов еще есть, и ТШТ меня ни разу не разочаровывал. Поэтому - главное здоровья Дине и гладкого льда.
Удачи Дине в сезоне, побольше бы уверенности и думаю шанс на первые места есть.
Программу только ставят?
ОтветКаролина!
Программу только ставят?
Вот уж действительно. Штаб закончил с интервью и готовится к мс.
ОтветКаролина!
Программу только ставят?
Вряд ли, снимали скорее всего с месяц назад. Просто ОККО выдаёт контент порционно. По мере приближения к старту сезона увидим и программы всех остальных
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