Хуснутдиновой ставят короткую программу на музыку из фильма «История любви»
Фигуристке Хуснутдиновой ставят короткую программу на музыку Love Story.
Российской фигуристке Дине Хуснутдиновой ставят короткую программу на музыку Lola & Hauser – Love Story из фильма «История любви».
Видео постановки опубликовано в соцсетях команды Этери Тутберидзе.
В прошедшем сезоне Хуснутдинова заняла 6-е место на чемпионате России.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: teamtutberidze_official
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