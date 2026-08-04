Косторная и Куница о возвращении: «Цель – дойти до Олимпиады. Будем выступать на соревнованиях в этом сезоне, произвольную оставляем под «Мастера и Маргариту», короткую пока не раскрываем»

Косторная и Куница заявили, что хотят отобраться на Олимпийские игры.

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница , выступающие в паре, подтвердили, что примут участие в соревнованиях нового сезона.

В ноябре 2024 года Косторная и Куница приостановили выступления. В сентябре 2025-го у них родился сын.

– Какие у вас планы?

– Мы возвращаемся в этом сезоне, будем выступать на соревнованиях. Произвольную программу оставляем под «Мастера и Маргариту», короткую – пока не раскрываем, но стиль – национальная, народная музыка, но не отечественная. Мы такую темповую музыку еще не катали.

– Цели какие себе ставите?

– Цель у нас – дойти до Олимпиады. Мы рассчитываем играть вдолгую. Если здоровье будет позволять – будем кататься, пока позволяет. Парное катание – вообще вид не скоротечный... Конечно, хочется на международку.

– Как будете успевать с ребенком?

– У нас есть няня, помогают, насколько могут, бабушки. Сын растет, он хоть и активный, но спокойный. И график в «Ангелах Плющенко» выстроен очень удобно, мы катаемся вечером одни, да и днем тоже.

– В соцсетях многие пишут, что вас в это межсезонье много было на пляжах. Мол, они вообще готовятся?

– А мы просто стараемся не выкладывать тренировочный процесс. Зачем? На соревнованиях все покажем. Мы тренируемся почти все время, поддерживаем форму, тройные выбросы есть, прыжки сольные и в каскадах, поддержки, вращения, тодесы, все элементы делаем. С этим проблем нет, – приводит «Спорт-Экспресс» совместный ответ фигуристов.

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. После перехода в парное она вместе с Куницей занимала 9-е место на чемпионате России в сезоне-2023/24.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах.