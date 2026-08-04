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  4. Косторная и Куница о возвращении: «Цель – дойти до Олимпиады. Будем выступать на соревнованиях в этом сезоне, произвольную оставляем под «Мастера и Маргариту», короткую пока не раскрываем»

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Косторная и Куница о возвращении: «Цель – дойти до Олимпиады. Будем выступать на соревнованиях в этом сезоне, произвольную оставляем под «Мастера и Маргариту», короткую пока не раскрываем»
Косторная и Куница заявили, что хотят отобраться на Олимпийские игры.

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, подтвердили, что примут участие в соревнованиях нового сезона.

В ноябре 2024 года Косторная и Куница приостановили выступления. В сентябре 2025-го у них родился сын.

– Какие у вас планы?

– Мы возвращаемся в этом сезоне, будем выступать на соревнованиях. Произвольную программу оставляем под «Мастера и Маргариту», короткую – пока не раскрываем, но стиль – национальная, народная музыка, но не отечественная. Мы такую темповую музыку еще не катали.

– Цели какие себе ставите?

– Цель у нас – дойти до Олимпиады. Мы рассчитываем играть вдолгую. Если здоровье будет позволять – будем кататься, пока позволяет. Парное катание – вообще вид не скоротечный... Конечно, хочется на международку.

– Как будете успевать с ребенком?

– У нас есть няня, помогают, насколько могут, бабушки. Сын растет, он хоть и активный, но спокойный. И график в «Ангелах Плющенко» выстроен очень удобно, мы катаемся вечером одни, да и днем тоже.

– В соцсетях многие пишут, что вас в это межсезонье много было на пляжах. Мол, они вообще готовятся?

– А мы просто стараемся не выкладывать тренировочный процесс. Зачем? На соревнованиях все покажем. Мы тренируемся почти все время, поддерживаем форму, тройные выбросы есть, прыжки сольные и в каскадах, поддержки, вращения, тодесы, все элементы делаем. С этим проблем нет, – приводит «Спорт-Экспресс» совместный ответ фигуристов.

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. После перехода в парное она вместе с Куницей занимала 9-е место на чемпионате России в сезоне-2023/24.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная России по фигурному катанию
пары
Георгий Куница
logoАлена Косторная
Олимпиада-2030

Комментарии

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Уж не по азербайджанскую ли?😏
ОтветOrange carrot
Уж не по азербайджанскую ли?😏
Всё может быть..., но вряд ли. Поскольеу Георгий прервал " карантин’ выступая с Анастасией Коробейниковой, их переход в Азербайджан под большим вопросом....
А вообще в новом сезоне получается, что 3 звезды легендарного поколения пытаются вернуться в спорт, очень будет интересно, у кого выйдет лучше результат - у Трусовой с ТШТ, которые в нее и ей поверили и вкладываются по-полной, у Валиевой, которой созданы суперусловия и для которой Навка привлекла самого модного в мире постановщика и оплачивает ей заграничные стажировки и вообще любые капризы, или у Косторной, которая тусит на пляже, тренируется в Горках и кто там тренер даже непонятно, но в мечтах уже на ОИ.
Делаем ставки, господа?
ОтветТотли Тауэрс
А вообще в новом сезоне получается, что 3 звезды легендарного поколения пытаются вернуться в спорт, очень будет интересно, у кого выйдет лучше результат - у Трусовой с ТШТ, которые в нее и ей поверили и вкладываются по-полной, у Валиевой, которой созданы суперусловия и для которой Навка привлекла самого модного в мире постановщика и оплачивает ей заграничные стажировки и вообще любые капризы, или у Косторной, которая тусит на пляже, тренируется в Горках и кто там тренер даже непонятно, но в мечтах уже на ОИ. Делаем ставки, господа?
Прыгать на шоу и выкатывать программы полностью - это разные вещи. У Косторной нет такого мощной поддержки, как у первых двух, и пиара возвращения из каждого утюга, как у Трусовой. Конечно её будут зажимать, к гадалке не ходи.
Ответximxim2016
Прыгать на шоу и выкатывать программы полностью - это разные вещи. У Косторной нет такого мощной поддержки, как у первых двух, и пиара возвращения из каждого утюга, как у Трусовой. Конечно её будут зажимать, к гадалке не ходи.
Уж с чем-чем, а с пиаром в горках никогда проблем не было)) подождити, пока рано, ближе к переходу начнется спам-атака рудковских профэссионалов в части хайпа.
Ребят, я вас нежно люблю, но под патронажем "азеров сальтущенко" вы ни до какой олимпиады не доедете точно.
И не от ффкр.
Тортилы вам никогда не простят фрондёрства.
И тренера хотя бы сначала найдите.
(upd разве что АШ вам нужна чисто для перехода?)
Народную музыку? "Аршин мал алан", я так понимаю?))
ОтветТотли Тауэрс
Народную музыку? "Аршин мал алан", я так понимаю?))
Если темповая, то может ирландская.
Ответтучка60
Если темповая, то может ирландская.
Тоже предположила
Но может Азертанцы в сердце
Косторная всегда отличалась наполеоновскими планами и говорливостью . Не стоит брать на веру ее слова , оценивать нужно по фактам .
ОтветArraches
Косторная всегда отличалась наполеоновскими планами и говорливостью . Не стоит брать на веру ее слова , оценивать нужно по фактам .
Так-то, даже не смотря на некую Алёнкину экспрессивность, она нашла в себе силы и характер, взять и поменять на раз-два спортивную карьеру одиночницы на пару...Между делом ещё и замуж вышла, и ребёнка родила...Не остыла, тренировалась и вот теперь выходит на соревновательный лёд, ставя большие цели. Так что сомнений, что они попробуют, у меня лично мало. Удачи им.
ОтветArraches
Косторная всегда отличалась наполеоновскими планами и говорливостью . Не стоит брать на веру ее слова , оценивать нужно по фактам .
Все, что говорит, Алена исполняет. Только не вспоминайте детскую мечту про нейрохирурга. Многие мечтали стать космонавтами в детстве и что?
Алена, при всем своем волшебном фигурнокатательном таланте - никогда не была мудрой и дальновидной, к сожалению. Дорожная карта на Олимпиаду"30 лежит совсем в другой колоде. Хоть бы Гоша там ей мозги направил...
Мне бы хотелось, чтобы у Алёны и Гоши всё получилось. Я верю в их пару. Но сойтись долго многое для успеха. Дерзайте, ребята, вы классные.
Национальная азербайджанская? 🤭
Ну ждем релиза в декабре
ОтветГриппозный флип
Национальная азербайджанская? 🤭 Ну ждем релиза в декабре
Ну от России они точно не попадут
Пустят их вперед наших топов
Плюс пермяки!!!!
Ответvb2c2sshnk
Ну от России они точно не попадут Пустят их вперед наших топов Плюс пермяки!!!!
Плюс у нас ещё целая плеяда суперталантливых юниоров, пока Алёна очередь отстоит, там уже и они во взрослые выйдут
Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом .
Люблю фигуристку Косторную, но в олимпиаду не верю. Уж слишком сильные у нас парники. Алена максимум прыжками могут брать. В остальном огромное отставание.
Ответekaterina_)))
Люблю фигуристку Косторную, но в олимпиаду не верю. Уж слишком сильные у нас парники. Алена максимум прыжками могут брать. В остальном огромное отставание.
Да они переходят
Ответekaterina_)))
Люблю фигуристку Косторную, но в олимпиаду не верю. Уж слишком сильные у нас парники. Алена максимум прыжками могут брать. В остальном огромное отставание.
Думаете, они просто так к академику Рудковскому метнулись? Наверняка за переходом
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