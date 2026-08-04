Косторная и Куница о возвращении: «Цель – дойти до Олимпиады. Будем выступать на соревнованиях в этом сезоне, произвольную оставляем под «Мастера и Маргариту», короткую пока не раскрываем»

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, подтвердили, что примут участие в соревнованиях нового сезона.
В ноябре 2024 года Косторная и Куница приостановили выступления. В сентябре 2025-го у них родился сын.
– Какие у вас планы?
– Мы возвращаемся в этом сезоне, будем выступать на соревнованиях. Произвольную программу оставляем под «Мастера и Маргариту», короткую – пока не раскрываем, но стиль – национальная, народная музыка, но не отечественная. Мы такую темповую музыку еще не катали.
– Цели какие себе ставите?
– Цель у нас – дойти до Олимпиады. Мы рассчитываем играть вдолгую. Если здоровье будет позволять – будем кататься, пока позволяет. Парное катание – вообще вид не скоротечный... Конечно, хочется на международку.
– Как будете успевать с ребенком?
– У нас есть няня, помогают, насколько могут, бабушки. Сын растет, он хоть и активный, но спокойный. И график в «Ангелах Плющенко» выстроен очень удобно, мы катаемся вечером одни, да и днем тоже.
– В соцсетях многие пишут, что вас в это межсезонье много было на пляжах. Мол, они вообще готовятся?
– А мы просто стараемся не выкладывать тренировочный процесс. Зачем? На соревнованиях все покажем. Мы тренируемся почти все время, поддерживаем форму, тройные выбросы есть, прыжки сольные и в каскадах, поддержки, вращения, тодесы, все элементы делаем. С этим проблем нет, – приводит «Спорт-Экспресс» совместный ответ фигуристов.
Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. После перехода в парное она вместе с Куницей занимала 9-е место на чемпионате России в сезоне-2023/24.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах.
Комментарии
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Делаем ставки, господа?
И не от ффкр.
Тортилы вам никогда не простят фрондёрства.
И тренера хотя бы сначала найдите.
(upd разве что АШ вам нужна чисто для перехода?)
Но может Азертанцы в сердце
Ну ждем релиза в декабре
Пустят их вперед наших топов
Плюс пермяки!!!!