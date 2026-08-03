  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Авербух о компенсациях при переходах спортсменов: «Эта практика должна быть везде, в том числе в фигурном катании»

0
Авербух о компенсациях при переходах спортсменов: «Эта практика должна быть везде, в том числе в фигурном катании»
Авербух: страны, которые приобретают нашего атлета, должны платить.

Хореограф Илья Авербух поддержал идею взимать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку. 

«Я считаю [инициативу] вполне логичной. Или атлеты, или клубы, или страны, которые приобретают нашего атлета, точно должны платить за его подготовку. За то, что страна его подготовила, и они берут практически готового спортсмена, конечно, они должны компенсировать те затраты, которые страна понесла.

Кто это будет делать, наверное, надо решать юридически, и суммы должны быть тоже прописаны, оговорены, чтобы если это были спортсмены, клубы или страны, они тоже чувствовали ответственность.

В том же футболе, если игрока покупает команда, то она платит отступные клубу и так далее. Считаю, что эта практика должна быть везде. В том числе в фигурном катании, где прежде, чем спортсмен переходит к другому тренеру, или сам спортсмен, или клуб, или тренер, который приобретает этого спортсмена, должны компенсировать тренеру, который его готовил», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RTVI
переходы
logoденьги
logoИлья Авербух
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Можно еще обязать государство компенсировать родителям спортсмена, доросшего до сборной, всю подготовку в его детские годы. Ведь они вкладывали миллионы
ОтветCarg0
Можно еще обязать государство компенсировать родителям спортсмена, доросшего до сборной, всю подготовку в его детские годы. Ведь они вкладывали миллионы
Именно, если бы родители не вкладывались на начальном этапе, то не факт, что фигурист бы доехал до своего уровня.
ОтветKaterina Sunny
Именно, если бы родители не вкладывались на начальном этапе, то не факт, что фигурист бы доехал до своего уровня.
Если бы не доехал он, доехал бы другой. Это только родителям важно, чтобы до определённого уровня дошёл бы именно ИХ ребёнок.
Авербух ещё помнит, что российские тренеры получают за свою работу зарплату?
ОтветЮра Плисецкий
Авербух ещё помнит, что российские тренеры получают за свою работу зарплату?
Вот именно. И проценты с призовых получают. И зарплату тренера сборной за свежеотжатых спортсменов. Имхо после перехода хотя бы в течение года такую зарплату и некоторый процент от призовых должен получать тренер, реально готовивший спортсмена, а не тот, к которому он перешёл.
ОтветAnna Stefan
Вот именно. И проценты с призовых получают. И зарплату тренера сборной за свежеотжатых спортсменов. Имхо после перехода хотя бы в течение года такую зарплату и некоторый процент от призовых должен получать тренер, реально готовивший спортсмена, а не тот, к которому он перешёл.
Сложно оценить, какой из тренеров сделал больший вклад в текущий прокат.
Авербух , конечно , сравнил футбол с ФК , в футболе совсем другие деньги крутятся , давно коммерциализированный спорт . Требовать деньги от переходящего спортсмена можно тогда , когда есть контракт , то есть договорились , что мы вам деньги , а вы нам медали , а если фигурист занимается , з/п не получает , а родители еще за него и платят , то о каких компенсациях идет речь ? По сборникам , да, вопрос о компенсации можно поднимать , так у нас их по 6 человек каждого вида и что- то они не особо хотят переходить , тем более после допуска . А если переходит фигурист « второго эшелона « так и пусть идет , правила известны , у человека должен быть шанс попробовать реализовать себя на мс .
ОтветMari Gams
Авербух , конечно , сравнил футбол с ФК , в футболе совсем другие деньги крутятся , давно коммерциализированный спорт . Требовать деньги от переходящего спортсмена можно тогда , когда есть контракт , то есть договорились , что мы вам деньги , а вы нам медали , а если фигурист занимается , з/п не получает , а родители еще за него и платят , то о каких компенсациях идет речь ? По сборникам , да, вопрос о компенсации можно поднимать , так у нас их по 6 человек каждого вида и что- то они не особо хотят переходить , тем более после допуска . А если переходит фигурист « второго эшелона « так и пусть идет , правила известны , у человека должен быть шанс попробовать реализовать себя на мс .
Почему в ФК контракт не возможен? Вполне. Просто разный уровень, разные деньги.
ОтветMari Gams
Авербух , конечно , сравнил футбол с ФК , в футболе совсем другие деньги крутятся , давно коммерциализированный спорт . Требовать деньги от переходящего спортсмена можно тогда , когда есть контракт , то есть договорились , что мы вам деньги , а вы нам медали , а если фигурист занимается , з/п не получает , а родители еще за него и платят , то о каких компенсациях идет речь ? По сборникам , да, вопрос о компенсации можно поднимать , так у нас их по 6 человек каждого вида и что- то они не особо хотят переходить , тем более после допуска . А если переходит фигурист « второго эшелона « так и пусть идет , правила известны , у человека должен быть шанс попробовать реализовать себя на мс .
Сравнил... 🤦 тренера в футболе тоже на зп, и какие-то отступные клубы и их владельцы получают, а не тренера.... т. е. те, кто деньги вкладывает в спортсменов...
Стране компенсировать - конечно должны, а тренеру, ну извините. Максимум в течение года после ухода должна надбавка платиться за победы бывшего ученика. Это справедливо
ОтветЕлена Пожарская
Стране компенсировать - конечно должны, а тренеру, ну извините. Максимум в течение года после ухода должна надбавка платиться за победы бывшего ученика. Это справедливо
± так и работает сейчас... у тренеров есть категории, которые они получают за достижения спортсменов, а от них з/п зависит... до нескольких лет эти категории сохраняются...
Авербух дальше пошёл. Какому тренеру? У некоторых даже не два тренера за всю карьеру.
ОтветKaterina Sunny
Авербух дальше пошёл. Какому тренеру? У некоторых даже не два тренера за всю карьеру.
самый прекрасный список тренеров - у лялечки из воронежа
Вот они все озолотятся, когда она в азербайджан перейдёт)
В футболе отступные клубу платят при наличии действующего контракта. За переход между сборными никаких отступных не предусмотрено. Как это юридически внедрить в фигурное катание - трудно себе представить.
Ответdima-dorozhkin
В футболе отступные клубу платят при наличии действующего контракта. За переход между сборными никаких отступных не предусмотрено. Как это юридически внедрить в фигурное катание - трудно себе представить.
Почему трудно? В чём принципиальная разница?
С какого икса спортсмен, который остаётся в российской спортивной системе, должен что платить тренеру, который делает свою работу и зарплату получает за это?! ... Илья, вы немного попутали своё положение... Все тренеры и хореографы - обслуживающий персонал, наёмные сотрудники, для подготовки спортсменов...
ОтветАлександр
С какого икса спортсмен, который остаётся в российской спортивной системе, должен что платить тренеру, который делает свою работу и зарплату получает за это?! ... Илья, вы немного попутали своё положение... Все тренеры и хореографы - обслуживающий персонал, наёмные сотрудники, для подготовки спортсменов...
Почему должен платить спортсмен??? Платить зарплату за перешедшего спортсмена должна федерация тому тренеру, который подготовил его, а не тому, который его отжал и сразу из начинающих стал тренером сборной, например.
ОтветAnna Stefan
Почему должен платить спортсмен??? Платить зарплату за перешедшего спортсмена должна федерация тому тренеру, который подготовил его, а не тому, который его отжал и сразу из начинающих стал тренером сборной, например.
С какого перепоя?
Они и так получают и повышенные зарплаты, и бонусы, именно за то, что готовят высокого уровня спортсменов... перестанут выполнять свою задачу - отправятся обратно на "надувные катки"...
Тренеры в гос школах за зарплату работают. % с призовых и так хорошая "компенсация",даже слишком хорошая.
А в частных школах существуют контракты (западного образца).
А вообще фк слишком бедный вид, чтобы серьезно об этом говорить. Вот если бы ффкр, поднимая деньги на соревнованиях, платила бы не только призерам, но ведь нет... Массовка работает на ффкр бесплатно.
Ни один хоккеист или футболист бесплатно выходить на поле не будет.
ОтветАнна Крюкова_1116405151
Тренеры в гос школах за зарплату работают. % с призовых и так хорошая "компенсация",даже слишком хорошая. А в частных школах существуют контракты (западного образца). А вообще фк слишком бедный вид, чтобы серьезно об этом говорить. Вот если бы ффкр, поднимая деньги на соревнованиях, платила бы не только призерам, но ведь нет... Массовка работает на ффкр бесплатно. Ни один хоккеист или футболист бесплатно выходить на поле не будет.
Массовка зарабатывает в шоу в отличии от футбола.
ОтветСветлана Воронова
Массовка зарабатывает в шоу в отличии от футбола.
В каких шоу зарабатывает условная Федянина и другие девочки из регионов? Даже Яметова ни в каких шоу не участвовала до перехода к Плющенко, хотя у нее были медали.
В нынешних реалиях фк для большинства- это дорогостоящее хобби, дающее разве что бонус при поступлении в вуз (если мс имеешь) и какую-то условную медийность, если есть возможность подзаработать на подкатках.
А, так Изя хочет, чтобы компенсация шла в карман тренеру. Ну понятно тогда.
Компенсировать -интересный вопрос. Интересно присутствие около спорта т.н " агентов" , получающих от каждой перепродажи спортсмена до четверти выкупной суммы. Зачем они вообще нужны ? Все что они делают за миллионы , легко делают инспектора отделов кадров за свою зарплату.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Арсений Федотов о переходе к Мишину: «Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни»
Дзепка о программе «Матрица»: «Очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться»
Костылевой поставили произвольную программу «Черный лебедь»
Рекомендуем
Главные новости
«Познакомил с настоящей банькой». Галлямов выложил совместное фото с Мемолой
Фото
Контрольные прокаты. Фефелова и Валов, Дрожжина и Тельнов, Пестова и Лагутов, Слуцкая и Гончаров представили произвольные танцы
ISU будет объявлять нейтральных спортсменов отдельно для каждого турнира
Тарасова о турнире в Японии: «Он очень важен для всех наших спортсменов. Думаю, у них получится ярко выступить и напомнить всему миру о себе»
Александра Трусова: «Я была уверена, что первой у меня родится дочь, но как же я благодарна, что родился сын, мой любимый Миша!»
Моне Чиба пропускает Summer Cup из-за травмы
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Новая произвольная программа Адама Сяо Хим Фа поставлена под песню Here Comes The River Патрика Уотсона
Видео
Ирина Роднина: «Валиевой и Трусовой нужно ориентироваться на Туктамышеву. Она одна могла полноценно конкурировать с девочками‑подростками»
Светлана Журова: «Думаю, Трусова серьезно намерена бороться за призовые места на всех турнирах, где будет участвовать»
Ко всем новостям
Последние новости
Следующее заседание совета ISU пройдет в октябре
Даниил Глейхенгауз: «Если Малинин не поедет на Гран-при, это абсолютно нормально. Он может себе позволить хоть год не кататься, потому что суперталантлив»
Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»
Фигурист Игнатов: «В детстве я смотрел футбол активно, но на этом ЧМ – минут 20 максимум. Не хватает времени сильно во все погружаться»
Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»
Фото
Волков о совместном кэмпе с Амодио: «Восхищен, насколько Флоран вкладывается в работу. Он открытый в общении, без ненужного пафоса – профессионал»
Костомаров о ЧМ по футболу: «Болею за Португалию. Но в прошлом финале играли Аргентина и Франция – у меня ощущение, что это повторится сейчас»
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»