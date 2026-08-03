Авербух о компенсациях при переходах спортсменов: «Эта практика должна быть везде, в том числе в фигурном катании»

Авербух: страны, которые приобретают нашего атлета, должны платить.

Хореограф Илья Авербух поддержал идею взимать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку.

«Я считаю [инициативу] вполне логичной. Или атлеты, или клубы, или страны, которые приобретают нашего атлета, точно должны платить за его подготовку. За то, что страна его подготовила, и они берут практически готового спортсмена, конечно, они должны компенсировать те затраты, которые страна понесла.

Кто это будет делать, наверное, надо решать юридически, и суммы должны быть тоже прописаны, оговорены, чтобы если это были спортсмены, клубы или страны, они тоже чувствовали ответственность.

В том же футболе, если игрока покупает команда, то она платит отступные клубу и так далее. Считаю, что эта практика должна быть везде. В том числе в фигурном катании, где прежде, чем спортсмен переходит к другому тренеру, или сам спортсмен, или клуб, или тренер, который приобретает этого спортсмена, должны компенсировать тренеру, который его готовил», – сказал Авербух.