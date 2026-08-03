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  4. Татьяна Тарасова: «Нашим парням нужно что-то экстраординарное, чтобы побеждать Малинина»

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Татьяна Тарасова: «Нашим парням нужно что-то экстраординарное, чтобы побеждать Малинина»
Тарасова: Олимпиада не изменила моего мнения об уникальности Малинина.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским фигуристам будет трудно конкурировать с трехкратным чемпионом мира американцем Ильей Малининым.

«Рада, что Илья Малинин продолжит соревноваться на самом высоком уровне. Я просто очень люблю его как фигуриста. Прекрасно, что он решил отказаться от паузы в карьере и от пропуска сезона. Теперь хочу увидеть, что он покажет всем в следующем сезоне.

Олимпиада не изменила моего мнения по его уникальности. До нее он был лучшим в мире и по-прежнему остается лидером. Илья просто очень много умеет на льду. Очевидно, что нашим парням обязательно нужно что-то экстраординарное, чтобы побеждать Малинина. Тот же Петр Гуменник прекрасен, но без этого никуда. С Ильей всегда именно так и было.

В вопросе конкуренции между нашими и американцами меня больше расстраивает, что на чемпионате мира от США будут участвовать по три человека, а от нас только один. Разве это справедливо? С другой стороны, любой из наших лучших парней все равно сильнее всех американских фигуристов, кроме Ильи», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoСборная США по фигурному катанию
logoТатьяна Тарасова
logoПетр Гуменник
logoСборная России по фигурному катанию
logoмужское катание
logoИлья Малинин

Комментарии

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Думаю, что на предстоящий олимпийский цикл Малинин будет лидером всея мужского ФК и победить его будет очень сложно - как показала практика, это возможно, если только Илья сам всё развалит. И с каждым годом он будет прибавлять, становиться взрослее, мудрее, увереннее, научится контролировать свои эмоции на льду и бороться до конца. Но я думаю, что наши парни вполне подготовлены, конкурентноспособны, уж точно посильнее многих международных фигуристов и достойны пьедестала. И я уверена, что выкладываться они будут на все деньги и прыгать выше головы! И так уже хочется поболеть ТАМ за НАШИХ!
ОтветИрина С
Думаю, что на предстоящий олимпийский цикл Малинин будет лидером всея мужского ФК и победить его будет очень сложно - как показала практика, это возможно, если только Илья сам всё развалит. И с каждым годом он будет прибавлять, становиться взрослее, мудрее, увереннее, научится контролировать свои эмоции на льду и бороться до конца. Но я думаю, что наши парни вполне подготовлены, конкурентноспособны, уж точно посильнее многих международных фигуристов и достойны пьедестала. И я уверена, что выкладываться они будут на все деньги и прыгать выше головы! И так уже хочется поболеть ТАМ за НАШИХ!
А я не думаю. Возраст, физуха, набираемый вес будут сказываться. Так что победить его будет реально, если не жевать сопли и не трусить. У нас хорошие парни, которые могут побеждать, им только уверенности и фокуса не всегда хватает
ОтветBlack&White
А я не думаю. Возраст, физуха, набираемый вес будут сказываться. Так что победить его будет реально, если не жевать сопли и не трусить. У нас хорошие парни, которые могут побеждать, им только уверенности и фокуса не всегда хватает
Поживём - увидим. Но я имею в виду пример Нейтана Чена. С ним было точно так же и примерно в том же возрасте: фаворит на Олимпиаде, провал, а потом весь цикл его и Олимпийское золото, как завершающая точка.
Зачем вообще гадать на кофейной гуще? Давайте все просто для начала доедут до соревнований.
ОтветSkyolker
Зачем вообще гадать на кофейной гуще? Давайте все просто для начала доедут до соревнований.
Это наша забава такая на спортсе. Заранее навешивать на всех медали и назначать лидеров.
Ответтучка60
Это наша забава такая на спортсе. Заранее навешивать на всех медали и назначать лидеров.
Такое себе…
Думаю, в ближайший олимпийский цикл он будет недосягаем. Но стремиться к борьбе надо
Брать чистотой и сложностью прыжков.
А также хорео.
Петя, Влад, Семененко и далее по списку.
У нас спортсмены вполне конкурентно способны. Есть ведь еще серебро и бронза.
Да, и вообще, лед скользкий
ОтветУтренняя Аврора
Думаю, в ближайший олимпийский цикл он будет недосягаем. Но стремиться к борьбе надо Брать чистотой и сложностью прыжков. А также хорео. Петя, Влад, Семененко и далее по списку. У нас спортсмены вполне конкурентно способны. Есть ведь еще серебро и бронза. Да, и вообще, лед скользкий
Еще и Кондратюк,как минимум,Марк умеет собираться(ОИ) и вытаскивать себя,как на ЧР.. А еще есть Коля,Матвей,Андрюша,Глеб,Гриша,Артур,Макар,Рома,может,вернется Дима... А какие у нас ребятишки,которые сейчас поедут на юниорские и еще хотят начать выступать по взрослым.. Один Левушка чего стоит..
ОтветLuna02
Еще и Кондратюк,как минимум,Марк умеет собираться(ОИ) и вытаскивать себя,как на ЧР.. А еще есть Коля,Матвей,Андрюша,Глеб,Гриша,Артур,Макар,Рома,может,вернется Дима... А какие у нас ребятишки,которые сейчас поедут на юниорские и еще хотят начать выступать по взрослым.. Один Левушка чего стоит..
Что особенного в Лазареве? Он деревянный, 4А у него нет
Нам бы на МС попасть и рейтинг зарабатывать для второй оценки. С экстраординарностью придётся подождать.
ОтветДок Аксель
Нам бы на МС попасть и рейтинг зарабатывать для второй оценки. С экстраординарностью придётся подождать.
Давайте честно - нет у нас ребят с такими данными как у Малинина, он уникальный. И дело тут не в рейтинге
Например, экстраординарные грибы? Малинин по компонентности никакой, так что не в скиллах тут дело
При честном судействе у Малинина есть и будут конкуренты за золото , не квакселем единым живо фк , да и лед скользкий , поживем - увидим , результаты не одной Олимпиады подтвердили это .
ОтветMari Gams
При честном судействе у Малинина есть и будут конкуренты за золото , не квакселем единым живо фк , да и лед скользкий , поживем - увидим , результаты не одной Олимпиады подтвердили это .
Честного, увы, не будет (
ОтветPourContre
Честного, увы, не будет (
Ожидаемо )
Например, непредвзятое отношение судей.
У вас был фигурист с экстраординарным Акселем в 4,5 оборота, даже еще раз с блеском исполненный на Байкале! Но шубные объявили его на всю страну- регулировщиком и отправили в резерв, чтобы не отсвечивал!
Шайдоров - вам шутка какая-то что ли? Он уже не тот Шайдоров, это теперь Шайдоров с золотом ОИ и соответствующей второй оценкой, вы хоть его для начала обойдите без своих судей.
Ответtanya_1111
Шайдоров - вам шутка какая-то что ли? Он уже не тот Шайдоров, это теперь Шайдоров с золотом ОИ и соответствующей второй оценкой, вы хоть его для начала обойдите без своих судей.
У нас есть и более компонентные ребята. Другое дело, без рейтинга не будут ставить заслуженные компы. Мы это на ОИ наблюдали уже.
Ответtanya_1111
Шайдоров - вам шутка какая-то что ли? Он уже не тот Шайдоров, это теперь Шайдоров с золотом ОИ и соответствующей второй оценкой, вы хоть его для начала обойдите без своих судей.
то, что так много говорят про конкуренцию именно с Малининым, а не с Шайдоровым, лишний раз доказывает, кто считается сильнейшим фигуристом мира
Ни один спортсмен выше своего потолка не прыгнет, а ниже - вариантов множество, поэтому нашим спортсменам нужно обрести стабильность.
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