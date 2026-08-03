Татьяна Тарасова: «Нашим парням нужно что-то экстраординарное, чтобы побеждать Малинина»

Тарасова: Олимпиада не изменила моего мнения об уникальности Малинина.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским фигуристам будет трудно конкурировать с трехкратным чемпионом мира американцем Ильей Малининым.

«Рада, что Илья Малинин продолжит соревноваться на самом высоком уровне. Я просто очень люблю его как фигуриста. Прекрасно, что он решил отказаться от паузы в карьере и от пропуска сезона. Теперь хочу увидеть, что он покажет всем в следующем сезоне.

Олимпиада не изменила моего мнения по его уникальности. До нее он был лучшим в мире и по-прежнему остается лидером. Илья просто очень много умеет на льду. Очевидно, что нашим парням обязательно нужно что-то экстраординарное, чтобы побеждать Малинина. Тот же Петр Гуменник прекрасен, но без этого никуда. С Ильей всегда именно так и было.

В вопросе конкуренции между нашими и американцами меня больше расстраивает, что на чемпионате мира от США будут участвовать по три человека, а от нас только один. Разве это справедливо? С другой стороны, любой из наших лучших парней все равно сильнее всех американских фигуристов, кроме Ильи», – сказала Тарасова.