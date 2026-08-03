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  4. Отец Плескачевой: «Лида хочет кататься по взрослым, на российских стартах – точно. Если дадут международку, то, конечно, будет выступать по юниорам»

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Отец Плескачевой: «Лида хочет кататься по взрослым, на российских стартах – точно. Если дадут международку, то, конечно, будет выступать по юниорам»
Отец Плескачевой: Лида хочет выступать по взрослым на российских стартах.

Дмитрий Плескачев, отец двукратного призера первенств России среди юниорок Лидии Плескачевой, рассказал, что на внутренних турнирах фигуристка будет выступать по взрослым.

– Месяц назад мы узнали радостную новость о нашем допуске на международные старты. Как вы ее восприняли как человек, который очень сильно погружен, особенно последние годы, в фигурное катание? Как восприняла семья? Как Лида восприняла?

– Для Лиды это действительно новый шаг. Новая дополнительная мотивация, так скажем. Конечно, у нее есть желание поехать куда-нибудь выступить, себя показать. А мы в свою очередь будем помогать, сопровождать ее на этом пути.

– А вообще Лида в следующем сезоне собирается оставаться в юниорах или по взрослым тоже попробует покататься?

– Я так понимаю, что она по взрослым хочет. На российских стартах – точно. Если дадут международку, то, конечно, будет по юниорам выступать. Новую произвольную программу, которую мы поставили, сделали с учетом взрослых стартов, с дорожкой.

– На чемпионате России же можно раньше начать выступать по взрослым, нежели на международных стартах. А основные турниры планируете по юниорам, получается?

– Да, рассматриваем такой вариант.

– Значит, пока вам не анонсировали какие-то потенциальные международные соревнования, в которых вы можете участвовать?

– Не анонсировали. Но нам дали заполнить документы на нейтральный статус.

– Как я понимаю, эти анкеты давали заполнять только сборникам – и взрослым, и юниорам, потому что только они могут претендовать на участие в международных стартах. Других пока рассматривать не будут, так как квот немного. Лида, понятное дело, один из топов, так что она должна быть в одной из ближайших очередей.

– Да, но я подумал, что если у нас всего одна квота, то ее все равно отдадут чемпионке, – сказал Плескачев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoСборная России по фигурному катанию
Лидия Плескачева
logoженское катание

Комментарии

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А челленджеры почему никто не рассматривает? Надо ездить. Показывать себя, зарабатывать рейтинг.
Мы во взрослых, но если что - обратно в юниорах. «Мальчика назвали Изяславом и он умело этим пользовался, представляясь когда надо Изей, а когда надо - Славой»
ОтветRaphanus
Мы во взрослых, но если что - обратно в юниорах. «Мальчика назвали Изяславом и он умело этим пользовался, представляясь когда надо Изей, а когда надо - Славой»
Сейчас это норма 😏
Уже очевидно, что анкеты заполняли не только сборники.
Лида очень импонирует. Желаю удачи, новых красивых програм, у этого штаба только интересные программы. Мания Жизели просто шедевр. ПП тоже крутая. Лида очень чувствует музыку.
Сезон будет не из лёгких со всеми этими перипетиями с квотами, получением НС и допуском к МС.
Да уж... Будет пытаться одновременно усидеть на двух стульях .
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