Отец Плескачевой: «Лида хочет кататься по взрослым, на российских стартах – точно. Если дадут международку, то, конечно, будет выступать по юниорам»

Отец Плескачевой: Лида хочет выступать по взрослым на российских стартах.

Дмитрий Плескачев, отец двукратного призера первенств России среди юниорок Лидии Плескачевой , рассказал, что на внутренних турнирах фигуристка будет выступать по взрослым.

– Месяц назад мы узнали радостную новость о нашем допуске на международные старты. Как вы ее восприняли как человек, который очень сильно погружен, особенно последние годы, в фигурное катание? Как восприняла семья? Как Лида восприняла?

– Для Лиды это действительно новый шаг. Новая дополнительная мотивация, так скажем. Конечно, у нее есть желание поехать куда-нибудь выступить, себя показать. А мы в свою очередь будем помогать, сопровождать ее на этом пути.

– А вообще Лида в следующем сезоне собирается оставаться в юниорах или по взрослым тоже попробует покататься?

– Я так понимаю, что она по взрослым хочет. На российских стартах – точно. Если дадут международку, то, конечно, будет по юниорам выступать. Новую произвольную программу, которую мы поставили, сделали с учетом взрослых стартов, с дорожкой.

– На чемпионате России же можно раньше начать выступать по взрослым, нежели на международных стартах. А основные турниры планируете по юниорам, получается?

– Да, рассматриваем такой вариант.

– Значит, пока вам не анонсировали какие-то потенциальные международные соревнования, в которых вы можете участвовать?

– Не анонсировали. Но нам дали заполнить документы на нейтральный статус.

– Как я понимаю, эти анкеты давали заполнять только сборникам – и взрослым, и юниорам, потому что только они могут претендовать на участие в международных стартах. Других пока рассматривать не будут, так как квот немного. Лида, понятное дело, один из топов, так что она должна быть в одной из ближайших очередей.

– Да, но я подумал, что если у нас всего одна квота, то ее все равно отдадут чемпионке, – сказал Плескачев.