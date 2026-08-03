Семененко, Кондратюк, Кагановская, Некрасов и еще 16 российских фигуристов получили нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил на своем сайте список российских фигуристов, получивших нейтральный статус.
Нейтральный статус присвоен одиночникам Марку Кондратюку, Матвею Ветлугину, Николаю Угожаеву, Евгению Семененко, Дарье Садковой, Андрею Мозалеву, Камилле Нелюбовой и Глебу Лутфуллину.
В танцах на льду нейтральный статус присвоен дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко.
В парном катании нейтральный статус получили Таисия Щербинина (ее партнер Артем Петров получил статус ранее), София Диана Касинс – Александр Брегей, Илья Вегера.
Также нейтральный статус присвоен тренеру Нелюбовой Дарье Гуреевой.
Кто из наших фигуристов уже с нейтральным статусом? Костылева готова к мировому дебюту
Комментарии
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И успешного получения нс оставшимся спортсменам, особенно МГ, БК, СБ и Камиле
Но могут отозвать в последствии у любого.
Осталось дождаться Влада, Дарика с Лизой и наших топов-парников!