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  4. Семененко, Кондратюк, Кагановская, Некрасов и еще 16 российских фигуристов получили нейтральный статус

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Семененко, Кондратюк, Кагановская, Некрасов и еще 16 российских фигуристов получили нейтральный статус
Фигуристы Семененко и Кондратюк получили нейтральные статусы.

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил на своем сайте список российских фигуристов, получивших нейтральный статус.

Нейтральный статус присвоен одиночникам Марку Кондратюку, Матвею Ветлугину, Николаю Угожаеву, Евгению Семененко, Дарье Садковой, Андрею Мозалеву, Камилле Нелюбовой и Глебу Лутфуллину.

В танцах на льду нейтральный статус присвоен дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко.

В парном катании нейтральный статус получили Таисия Щербинина (ее партнер Артем Петров получил статус ранее), София Диана Касинс – Александр Брегей, Илья Вегера.

Также нейтральный статус присвоен тренеру Нелюбовой Дарье Гуреевой.

Кто из наших фигуристов уже с нейтральным статусом? Костылева готова к мировому дебюту

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
logoГлеб Лутфуллин
logoВасилиса Григорьева
logoМаксим Некрасов
logoНиколай Угожаев
Александр Брегей
Илья Вегера
logoженское катание
logoмужское катание
София Диана Касинс
logoМатвей Ветлугин
logoАндрей Мозалев
logoМарк Кондратюк
logoISU
logoВасилиса Кагановская
logoДарья Садкова
logoЕвгений Устенко
Камилла Нелюбова
Екатерина Рыбакова
logoСборная России по фигурному катанию
logoЕвгений Семененко
logoТаисия Щербинина
танцы на льду
logoЕкатерина Миронова
logoЕвгений Артющенко
пары
Иван Махноносов
Дарья Гуреева

Комментарии

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Ура, ура! В этот раз большая партия фигуристов вышла. Очень рада за Женю и Марка! Удачи всем на мс!
И успешного получения нс оставшимся спортсменам, особенно МГ, БК, СБ и Камиле
ОтветАнна Крюкова_1116405151
Ура, ура! В этот раз большая партия фигуристов вышла. Очень рада за Женю и Марка! Удачи всем на мс! И успешного получения нс оставшимся спортсменам, особенно МГ, БК, СБ и Камиле
Тоже очень рада за ребят.Очень боялась за Марика... Теперь очень волнуюсь за Влада..Они с Петей имели уже НС,но не в первых рядах,ни во вторых их фамилий нет.Неужели сидели до последнего и неизвестно чего ждали или опять козни Федерации насчет Влада?
ОтветLuna02
Тоже очень рада за ребят.Очень боялась за Марика... Теперь очень волнуюсь за Влада..Они с Петей имели уже НС,но не в первых рядах,ни во вторых их фамилий нет.Неужели сидели до последнего и неизвестно чего ждали или опять козни Федерации насчет Влада?
Всем дадут по умолчанию, за Влада не надо волноваться.
Но могут отозвать в последствии у любого.
Опять ни Пети,ни Влада..нет СБ И ПЧ и двух основных пар
ОтветLuna02
Опять ни Пети,ни Влада..нет СБ И ПЧ и двух основных пар
И нет Трусовой и Валиевой
ОтветLuna02
Опять ни Пети,ни Влада..нет СБ И ПЧ и двух основных пар
Комментарий скрыт
Жду ain2 для Влада больше всех
Поздравления Жене Семененко! Лучший подарок к его прошедшему дню рождения!
За Марка и Женю переживала немного, но очень рада что им дали нейтральный статус. БК думаю тоже дадут. За МГ вот волнительно, но может повезет.
Ответashley
За Марка и Женю переживала немного, но очень рада что им дали нейтральный статус. БК думаю тоже дадут. За МГ вот волнительно, но может повезет.
А Чекмарева-Янченков и Артемьева-Брюханов?....Тоже достойны показаться на МС
Ответashley
За Марка и Женю переживала немного, но очень рада что им дали нейтральный статус. БК думаю тоже дадут. За МГ вот волнительно, но может повезет.
БК, как и МГ, СБ и все самые сильнейшие в нашем ФК получат нейтральный статус в последнюю очередь. Будут тянуть до последнего.
Смущает, что всё ещё нет Мишиной-Галлямова, Бойковой-Козловского, Степановой-Букина. Надеюсь, это просто формальность, и с допуском будет всё в порядке
ОтветKareglazaya
Смущает, что всё ещё нет Мишиной-Галлямова, Бойковой-Козловского, Степановой-Букина. Надеюсь, это просто формальность, и с допуском будет всё в порядке
Пчёлок тоже нет
ОтветKareglazaya
Смущает, что всё ещё нет Мишиной-Галлямова, Бойковой-Козловского, Степановой-Букина. Надеюсь, это просто формальность, и с допуском будет всё в порядке
Семененко и Кондратюка допустили, т.ч. у БК проблем не будет. Вот у МГ и СБ посложнее ситуация...
Вот и очень хорошо! Прекрасный список!
Осталось дождаться Влада, Дарика с Лизой и наших топов-парников!
ОтветANNN
Вот и очень хорошо! Прекрасный список! Осталось дождаться Влада, Дарика с Лизой и наших топов-парников!
+++
Потенциально самые сильные во всех дисциплинах фк пока не получили, имхо.
Ответtatskrynnikova
Потенциально самые сильные во всех дисциплинах фк пока не получили, имхо.
Это же будет просто смешно, если им не дадут. Неужели в ису на такое пойдут. Ну тогда надо . было 3-ему десятку по нашему рейтингу выдать нс.
Ответolvl
Это же будет просто смешно, если им не дадут. Неужели в ису на такое пойдут. Ну тогда надо . было 3-ему десятку по нашему рейтингу выдать нс.
Я лично как ТАТ - жду какой-нибудь гадости, начиная со статуса.
Марк! Значит шансы есть у всех.
В списках 44 российских фигуриста. Да пока нет Пети, Влада, Саши, Камилы ПЧ, БК, МГ, СБ, надеюсь что только пока🙏
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