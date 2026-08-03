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Мария Павлова: «В Японии удивительная публика. Фигуристы не зря обожают там кататься: это всегда очень теплый прием»
Павлова: в Японии удивительная публика, после нее сложно где-то выступать.

Фигуристка Мария Павлова, выступающая за Венгрию в паре с Алексеем Святченко, поделилась впечатлениями от выступления в шоу олимпийских чемпионов Рику Миуры и Риючи Кихары.

1-2 августа в в Токио прошло шоу The Destiny («Судьба»). В нем приняли участие танцоры на льду и парники. 

«Когда Рику с Риючи нас пригласили, мы ни секунды не раздумывали – хотя сначала не поняли, что концепция шоу будет особенной. Парному катанию обычно уделяют меньше внимания, поэтому мы невероятно обрадовались шансу выступить в таком проекте. 

В Японии удивительная публика. Фигуристы не зря обожают там кататься: это всегда очень теплый прием, причем зрители одинаково рады видеть и своих фигуристов, и иностранных. Если честно, после Японии сложно где-то выступать – это ни на что не похожие ощущения. 

Поначалу было очень непривычно. Мы вышли на первую репетицию, оглядываемся – а на льду только пары, ни одного одиночника. Такое невозможно представить на шоу. Было интересно, что придумают постановщики – смогут ли построить логику шоу на парных выступлениях? Обычно вся хореография ставится на одиночников, а пары и танцевальные дуэты разбавляют картинку. Но мне кажется, получилось очень здорово – и такого пока никто никогда не делал.

Мы проводили на льду по 9-10 часов – надо было поставить общие номера и отрепетировать сольные выходы. В день генерального прогона мы подряд откатали два шоу – больше 4 часов, чтобы убедиться, что все пройдет гладко», – рассказала Павлова. 

«Мы проводили на льду по 9-10 часов». Фигурное шоу в Японии – изнутри

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoРику Миура
logoСборная Японии по фигурному катанию
ледовые шоу
logoАлексей Святченко
logoМария Павлова
logoСборная Венгрии по фигурному катанию
logoРюичи Кихара

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в Японии любят фигурное катание, это видно по трансляциям любых соревнований, которые там проводятся; каждому спортсмену приятно кататься в такой атмосфере!
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