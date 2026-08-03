Мария Павлова: «Чок и Бейтс мне казались недосягаемыми небожителями. Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – она невероятно милая и добрая»

Павлова: Чок и Бейтс казались недосягаемыми, но оказались милыми и помогли нам.

Фигуристка Мария Павлова, выступающая за Венгрию в паре с Алексеем Святченко, рассказала о знакомстве с американцами Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом на шоу в Японии.

1-2 августа в в Токио прошло шоу The Destiny («Судьба») олимпийских чемпионов Рику Миуры и Риючи Кихары. В нем приняли участие танцоры на льду и парники.

«На соревнованиях парники с танцорами почти не пересекаются, поэтому мы с Лешей например, лично не были знакомы с Мэдисон и Эваном. Если честно, я их ужасно стеснялась: они мне казались недосягаемыми небожителями, они ведь по-настоящему крутые фигуристы. Мне даже подойти к ним было страшно.

Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – и она оказалась невероятно милой и доброй.

А Эван помог разобраться с хореовращением в нашей новой соревновательной программе. У нас там была одна проблема, с которой никак не получалось справиться, и мы с Лешей попросили Эвана помочь.

Он сразу согласился, вышел с нами на лед и дал несколько дельных советов. Безумно ему за это благодарна», – сказала Павлова.

«Мы проводили на льду по 9-10 часов». Фигурное шоу в Японии – изнутри