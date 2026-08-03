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  4. Мария Павлова: «Чок и Бейтс мне казались недосягаемыми небожителями. Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – она невероятно милая и добрая»

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Мария Павлова: «Чок и Бейтс мне казались недосягаемыми небожителями. Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – она невероятно милая и добрая»
Павлова: Чок и Бейтс казались недосягаемыми, но оказались милыми и помогли нам.

Фигуристка Мария Павлова, выступающая за Венгрию в паре с Алексеем Святченко, рассказала о знакомстве с американцами Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом на шоу в Японии. 

1-2 августа в в Токио прошло шоу The Destiny («Судьба») олимпийских чемпионов Рику Миуры и Риючи Кихары. В нем приняли участие танцоры на льду и парники. 

«На соревнованиях парники с танцорами почти не пересекаются, поэтому мы с Лешей например, лично не были знакомы с Мэдисон и Эваном. Если честно, я их ужасно стеснялась: они мне казались недосягаемыми небожителями, они ведь по-настоящему крутые фигуристы. Мне даже подойти к ним было страшно.

Но потом мы разговорились с Мэди в раздевалке – и она оказалась невероятно милой и доброй. 

А Эван помог разобраться с хореовращением в нашей новой соревновательной программе. У нас там была одна проблема, с которой никак не получалось справиться, и мы с Лешей попросили Эвана помочь.

Он сразу согласился, вышел с нами на лед и дал несколько дельных советов. Безумно ему за это благодарна», – сказала Павлова. 

«Мы проводили на льду по 9-10 часов». Фигурное шоу в Японии – изнутри

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМэдисон Чок
logoМария Павлова
пары
logoЭван Бейтс
logoСборная США по фигурному катанию
ледовые шоу
logoАлексей Святченко
logoСборная Венгрии по фигурному катанию

Комментарии

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Медисон и Эван всегда были классными, как то они приезжали к нам на этап ГП Ростелеком, после прокатов вышли к болельщикам в холл Мегаспорта и со всеми фоткались и раздавали автографы, Эван вообще душка, Меди красавица, абсолютно позитивные ребята!!! Они тогда еще были у Шпильбанда и хореограф с ними был такой крутой!
ОтветДругой мир
Медисон и Эван всегда были классными, как то они приезжали к нам на этап ГП Ростелеком, после прокатов вышли к болельщикам в холл Мегаспорта и со всеми фоткались и раздавали автографы, Эван вообще душка, Меди красавица, абсолютно позитивные ребята!!! Они тогда еще были у Шпильбанда и хореограф с ними был такой крутой!
++++++++
Вот ведь как: Эван показал - и всё получилось. Ришо другой фигуристке глаза раскрыл на фигурное катание. Хватило всем малого времени, даже и без языка. Волшебство.
Какие они "небожители" - это заядлые обитатели "очереди". У них уже номерок в ладонь впечатался. Сидели под канадцами - не помню как зовут, - потом под Пападакисами, а в прощлом сесоне всю эту очередь демонстративно натыкали носом, засунув под францкзский новодел (под все эти увещевания, что в танцах - это особый вид - надо годами, да что там - веками! скатываться). Им сказали: вы там в очереди стоите, и продолжайте стоять, а сюда вам подходить не надо. " Мы в очереди первыми стояли, а те что сзади нас уже едят". "Небесная очередь"
ОтветВальсингам
Какие они "небожители" - это заядлые обитатели "очереди". У них уже номерок в ладонь впечатался. Сидели под канадцами - не помню как зовут, - потом под Пападакисами, а в прощлом сесоне всю эту очередь демонстративно натыкали носом, засунув под францкзский новодел (под все эти увещевания, что в танцах - это особый вид - надо годами, да что там - веками! скатываться). Им сказали: вы там в очереди стоите, и продолжайте стоять, а сюда вам подходить не надо. " Мы в очереди первыми стояли, а те что сзади нас уже едят". "Небесная очередь"
Вот не понял что вас минусуют , хорошего мало конечно в вашем комментарии но всё по делу описали какие они небожители ? Наши всегда привыкли примазываться к иностранцам что-то своих ни кто небожителями не называет , не помню чтобы кто-то наших чемпионок так описывал я думала условно , Щербакова , Загитова , Медведева небожитель и так далее зато к иностранцам чуть ли не к заднице губами . сколько классных постановок ставили наши но стоило снизойти до нас великому Ришо так все бьются в оргазме от восторга что он им ставит программы . понимаю получу минусы ну да всё равно , просто смешно и противно тоже мне небожители .
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Вот не понял что вас минусуют , хорошего мало конечно в вашем комментарии но всё по делу описали какие они небожители ? Наши всегда привыкли примазываться к иностранцам что-то своих ни кто небожителями не называет , не помню чтобы кто-то наших чемпионок так описывал я думала условно , Щербакова , Загитова , Медведева небожитель и так далее зато к иностранцам чуть ли не к заднице губами . сколько классных постановок ставили наши но стоило снизойти до нас великому Ришо так все бьются в оргазме от восторга что он им ставит программы . понимаю получу минусы ну да всё равно , просто смешно и противно тоже мне небожители .
Особенно забавно это выглядит, когда К Синициной (не путать с Синицыной) никто никогда не применяет термин небожители. А они ведь лучше Чоков катались, да и опережали их всегда (или почти всегда).
Да и Степанова с Букиным их побеждали (если угодно, стояли выше в очереди).
Но Степанова с Букиным ведь не небожители?
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