ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет ограничивать российских фигуристов, выступающих в нейтральном статусе, в общении со СМИ.

«Нейтральные спортсмены смогут общаться со СМИ на тех же условиях, что и все остальные фигуристы, участвующие в соревнованиях ISU», — заявили в пресс-службе ISU.

На данный момент нейтральный статус получили 23 российских фигуриста. Первым стартом под эгидой ISU для россиян станет этап Гран-при среди юниоров в китайском Сиане, который пройдет с 20 по 22 августа.