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  4. ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ

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ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ
ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет ограничивать российских фигуристов, выступающих в нейтральном статусе, в общении со СМИ.

«Нейтральные спортсмены смогут общаться со СМИ на тех же условиях, что и все остальные фигуристы, участвующие в соревнованиях ISU», — заявили в пресс-службе ISU.

На данный момент нейтральный статус получили 23 российских фигуриста. Первым стартом под эгидой ISU для россиян станет этап Гран-при среди юниоров в китайском Сиане, который пройдет с 20 по 22 августа.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoISU
logoСборная России по фигурному катанию
ТАСС
отстранение и возвращение России

Комментарии

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Благодарствуем баре, счастье -то какое!
ну неужели, можно, да? торжество демократии, как оно есть
Ответgarovatat
ну неужели, можно, да? торжество демократии, как оно есть
Сейчас местные писаки начнут рассказывать, что никакой дискриминации нет
Спасибо великодушное. А что, должны были?
ОтветYasenka
Спасибо великодушное. А что, должны были?
Вспомните отбор в Пекине, когда у одиночников, на брифинге победители отсутствовали. Видимо даже ISU посчитал, что это чересчур.
ОтветYasenka
Спасибо великодушное. А что, должны были?
На прошлом ЧМ по плаванию на короткой воде было запрещено брать интервью у нейтральных атлетов. Через год эту дурь отменили.
Ну кто сможет ограничить мамуИру?
Ответachamezza
Ну кто сможет ограничить мамуИру?
Пусть не сдерживает себя, исушники заслужили😅
Не может спортсмен быть нейтральным! Ну никак! Не в из космоса же прилетел! Раз на Земле родился, значит принадлежит какай либо стране! Остальное от лукавого.
ОтветBakos
Не может спортсмен быть нейтральным! Ну никак! Не в из космоса же прилетел! Раз на Земле родился, значит принадлежит какай либо стране! Остальное от лукавого.
Ну а как еще ущемлять права человека?
Было бы о чём поговорить с тамошними "сми".
Остается ли неясным, можно ли нейтральным спортсменам дышать, питаться, ходить пешком, петь песни, ковыряться в носу, громко смеяться и пить пиво. Много еще непонятного в правах нейтральных спортсменов. Но мы надеемся, пресс-служба ISU прояснит и эти вопросы тоже.
Ну благодетели, земной поклон🙈
Попёр воздух свободы, можно дышать полной грудью. Не задохнуться бы с непривычки.
Стыдобища какая, разрешили пользоваться правами человека и свободами в свободном обществе. Куда катимся?
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