ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ
ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ.
Международный союз конькобежцев (ISU) не будет ограничивать российских фигуристов, выступающих в нейтральном статусе, в общении со СМИ.
«Нейтральные спортсмены смогут общаться со СМИ на тех же условиях, что и все остальные фигуристы, участвующие в соревнованиях ISU», — заявили в пресс-службе ISU.
На данный момент нейтральный статус получили 23 российских фигуриста. Первым стартом под эгидой ISU для россиян станет этап Гран-при среди юниоров в китайском Сиане, который пройдет с 20 по 22 августа.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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