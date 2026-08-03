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  4. Американская фигуристка Гленн о работе ТВ-журналистов: «Мы не обязаны устраивать реалити из своих страданий. Если зрители хотят развлечения — пусть приходят на шоу»

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Американская фигуристка Гленн о работе ТВ-журналистов: «Мы не обязаны устраивать реалити из своих страданий. Если зрители хотят развлечения — пусть приходят на шоу»
Эмбер Гленн: спортсмены не обязаны устраивать шоу из своих страданий для ТВ.

Американская фигуристка Эмбер Гленн раскритиковала телевизионщиков за вторжение в личное пространство спортсменов во время соревнований.

Гленн поделилась воспоминаниями о финале женских соревнований на Олимпиаде-2026 в Милане: победу тогда одержала американка Алиса Лью, японка Каори Сакамото допустила ошибку в прокате и стала второй. 

— Как в тот момент, когда внутри вас наверняка происходило так много всего, вы умудрялись четко осознавать, в чем именно нуждались ваши соперницы и что они переживали?

— Думаю, отчасти это пошло от того, что всего за полтора дня до этого я сама плакала в кис-энд-край. Но поскольку я не боролась за медали в короткой программе, никакие камеры за мной не ходили. Всем было все равно, ведь соревнования продолжались. Поэтому я отлично знала, каково это — оказаться в подобной ситуации.

К тому же люди бывали очень жестоки. Помню язвительные комментарии, когда я открыто выражала свои эмоции. Что-то вроде: «Ой, ну извините, что я так бурно реагирую на то, как мечта всей моей жизни, ради которой я упорно трудилась, ускользает из рук из-за какой-то нелепой ошибки».

Я понимала, что для Каори это тоже была досадная оплошность. Победа была так близко, она буквально держала ее в руках. Не знаю, сколько зрителей этого интервью следили за Олимпиадой 2022 года, но для некоторых девочек это был травмирующий опыт. Тогда даже чемпионка была сама не своя из-за колоссального давления.

Операторы совали камеры прямо в лица 17-летним девчонкам в их самые тяжелые минуты. Минуты, когда они только что думали: «Вот мой шанс, я сделаю это!», и вдруг в один миг все рушилось. Пережить такое на глазах у всех невероятно тяжело.

Да, мы приезжаем на турниры, чтобы соревноваться на телевидении. Но мы выполняем спортивную работу, мы выступаем. Мы не обязаны устраивать реалити-шоу из своих страданий. Если зрители хотят чистого развлечения — пусть приходят на ледовые шоу. Наша главная задача на Олимпиаде — кататься для судей и делать свою работу. Да, во время проката мы делимся энергией с трибунами, но мы не обязаны рыдать на камеру и показывать все, что переживаем в этот момент.

Тогда я отчетливо почувствовала, что черта была перейдена. Человек был глубоко расстроен, его захлестнули сильнейшие эмоции, и это точно не нужно было транслировать крупным планом на весь мир.

Я просто поняла, что должна вмешаться. Каори проходила через ад и не могла сказать журналистам «нет», потому что, скорее всего, даже не замечала объективов перед собой. А если и замечала, то это наверняка ощущалось как грубое вторжение в личное пространство. Поэтому я просто преградила им путь: «Нет, хватит». Во мне все еще бурлил адреналин. Я искренне радовалась за Алису Лью, но в то же время хотела защитить Каори.

Происходило слишком много всего одновременно. Но я всегда была такой: если я сама испытала что-то болезненное и вижу, что через это же заставляют проходить кого-то другого, я не стану молчать. Я вмешаюсь и скажу все, что нужно. Я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть на несправедливость, зная, как сильно это ранит, — сказала Гленн в интервью ESPN.

Лью дурачилась, Сакамото рыдала: в фигурке – драма

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
logoАлиса Лью
logoЭмбер Гленн
logoКаори Сакамото
logoСборная Японии по фигурному катанию
logoСборная США по фигурному катанию
logoОлимпиада-2026
logoСборная России по фигурному катанию
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАнна Щербакова

Комментарии

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Спасибо ей, что отогнала операторов во время слез Каори🥰
Умница, слова взрослого и хорошего человека, спортсменки.
Никто в подобные минуты не заслуживает безжалостного препарирования искренних тяжелых эмоций на весь свет, этика должна быть у представителей прессы, особенно если аккредитованы на мероприятии мирового охвата, и неминуемые жесткие последствия если этой этики не придерживаются..
Я согласна с ней. И за Сашу было обидно, и Каори жаль. Да, часть профессии, но что делать, если ты не хочешь съемок в такие тяжелые моменты жизни? Спорт бросать? Должны быть какие-то рамки у журналистов. Или организаторам бы сделать зону «край энд кис» рядом с «кис энд краем»)) Помню как Саша металась и искала куда спрятаться
Ответsmoky eyes
Я согласна с ней. И за Сашу было обидно, и Каори жаль. Да, часть профессии, но что делать, если ты не хочешь съемок в такие тяжелые моменты жизни? Спорт бросать? Должны быть какие-то рамки у журналистов. Или организаторам бы сделать зону «край энд кис» рядом с «кис энд краем»)) Помню как Саша металась и искала куда спрятаться
На ’’рамки’’ журнализдов рассчитывать не приходится, это люди без совести и чести.
Снимаю шляпу перед Амбер, которая не только прочувствовала эмоции Каори, но и попыталась прикрыть её от стервятников.
Саша металась, как загнанный зверёк, а эти удоды радостно продолжали съемку.
Эмбер прекрасно все понимает, как спортсменка. А у нас некоторые "особо одаренные" до сих пор пытаются пнуть Сашу Трусову за ее эмоции на Олимпиаде, которые она тоже не хотела показывать на камеру. С такими болельщиками и врагов не надо...
Слезы Месси или Роналду снимать можно, а Трусовой или Сакамото нельзя. Почему? Сейчас поднимают призовые в ФК, в т.ч. и за счет стоимости трансляций. Эмоции спортсменоа - часть шоу. Да, это цинично. Но это компенсируется спонсорскими и призовыми. Тут либо-либо. Или весь мир смотрит на вас, либо вы сохраняете приватность.
спорт тем и интересен для зрителя, видеть настоящие эмоции, триумф победителя и поражение проигравшего, радоваться за одного и сопереживать другому.
А работа телевизионщиков на таких открытых мероприятиях - снимать всё происходящее
Ну Каори реально было жалко, но съемка любых эмоций это тоже часть этой профессии
А в чем она не права? Слезы и эмоции спортсмена после выставления оценок никого не должны волновать. Понятно, что любому оператору хочется заснять такие моменты, но совесть-то и хоть какая-то жалость к человеку должна быть?
Ответalinal
А в чем она не права? Слезы и эмоции спортсмена после выставления оценок никого не должны волновать. Понятно, что любому оператору хочется заснять такие моменты, но совесть-то и хоть какая-то жалость к человеку должна быть?
Интересно, а слёзы Р. Баджо в финале 1994 года должны волновать болельщиков ?
Ответalinal
А в чем она не права? Слезы и эмоции спортсмена после выставления оценок никого не должны волновать. Понятно, что любому оператору хочется заснять такие моменты, но совесть-то и хоть какая-то жалость к человеку должна быть?
А когда она сама рассказывает про свои психологические проблемы, должно волновать?
Да понятно, что никому не хочется, чтобы его видели, когда у него негативные эмоции.
Но Эмбер лукавит, особенно, если вспомнить какой пиар был у американской сборной до Милана и после.
ОтветKaterina Sunny
Да понятно, что никому не хочется, чтобы его видели, когда у него негативные эмоции. Но Эмбер лукавит, особенно, если вспомнить какой пиар был у американской сборной до Милана и после.
А разве она что-то говорит против пиара до олимпиады и после?Она говорит что во время соревнований не надо лезть к спортсменам,дайте им сделать свое дело
ОтветIrinaMelnick11
А разве она что-то говорит против пиара до олимпиады и после?Она говорит что во время соревнований не надо лезть к спортсменам,дайте им сделать свое дело
Во время соревнований и не лезли. Полезли, когда результаты стали известны. А это тоже часть соревнований, для кого-то счастливая, для кого-то печальная. Когда Каори радовалась свалившейся бронзе в Пекине, её так же снимали.
Сейчас крамольную мысль скажу, но с таким характером не удивительно, что Эмбер не выиграла ничего важного, имея за плечами амер федру и аксель.
Слишком она эмоциональная, переживательная .
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