Елена Костылева: «Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап в Китай. У нас отличный коннект»

Костылева: думаю, Евгений Викторович Плющенко поедет со мной на этап в Китай.

Российская фигуристка Елена Костылева надеется, что Евгений Плющенко поедет с ней на предстоящий этап Гран-при среди юниоров в Китае.

«Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап. У нас отличный коннект, в этом отношении ничего не поменялось.

И с Евгением Викторовичем, и с Яной Александровной (Рудковской) все замечательно, они меня очень поддерживают, в том числе и материально.

Я очень рада, что со мной такие люди», – сказала Костылева.