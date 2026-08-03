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  4. Елена Костылева: «Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап в Китай. У нас отличный коннект»

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Елена Костылева: «Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап в Китай. У нас отличный коннект»
Костылева: думаю, Евгений Викторович Плющенко поедет со мной на этап в Китай.

Российская фигуристка Елена Костылева надеется, что Евгений Плющенко поедет с ней на предстоящий этап Гран-при среди юниоров в Китае. 

«Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап. У нас отличный коннект, в этом отношении ничего не поменялось.

И с Евгением Викторовичем, и с Яной Александровной (Рудковской) все замечательно, они меня очень поддерживают, в том числе и материально.

Я очень рада, что со мной такие люди», – сказала Костылева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
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Комментарии

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Откуда у Плющенко- ярого патриота,поддерживающего СВО, нейтральный статус,чтоб ехать на этот этап?
Ответachamezza
Откуда у Плющенко- ярого патриота,поддерживающего СВО, нейтральный статус,чтоб ехать на этот этап?
Так у нас с Китаем безвиз, чего б ему не поехать, даже если ИСУ не аккредитует? Но мне тоже интересно, дали этому патриёту нейтралку или нет))
Ответgarovatat
Так у нас с Китаем безвиз, чего б ему не поехать, даже если ИСУ не аккредитует? Но мне тоже интересно, дали этому патриёту нейтралку или нет))
у него есть калитка кыргызская благодаря девочке из его академии.так что на соревнованиях рядом с леной он все равно будет,а в кик сядет кто-то другой
Материально самое главное, а то мама снова взбрыкнёт.
Вся его деятельность и направлена на то, чтобы ездить на МС и там красоваться у бортика и в КиКе. Сколько подготовил для этого"зарубежных" фигуристов и со всеми надо отметиться, чтобы видели кто их тренирует.
ОтветДок Аксель
Вся его деятельность и направлена на то, чтобы ездить на МС и там красоваться у бортика и в КиКе. Сколько подготовил для этого"зарубежных" фигуристов и со всеми надо отметиться, чтобы видели кто их тренирует.
Тренирует, в кавычки возьмите
ОтветАндрей Масловский
Тренирует, в кавычки возьмите
Да замучаешься ставить кавычки, когда приходится писать про Рудковских. Там что ни слово, ни деятельность всё надо брать в кавычки. Но многие и так знают и понимают что к чему.
Конечно, поедет - такой триумф планируется - никто и никогда в мире! 😃
ОтветSentyabrina20
Конечно, поедет - такой триумф планируется - никто и никогда в мире! 😃
А что плохого в том, если Лена хорошо выступит? вас прям корежит
Яна раскручивает Костылеву как Диму Билана перед шоу в Лужниках. Подстраховывается на случай, если гранты не дадут - придется билеты на шоу продавать))
ОтветАлина Бель
Яна раскручивает Костылеву как Диму Билана перед шоу в Лужниках. Подстраховывается на случай, если гранты не дадут - придется билеты на шоу продавать))
Думаю, Яна переживает, что Лена все же может не доехать до Гран при и тогда не будет инфо повода. Поэтому пиарится максимально, пока есть возможность.
ОтветАлина Бель
Яна раскручивает Костылеву как Диму Билана перед шоу в Лужниках. Подстраховывается на случай, если гранты не дадут - придется билеты на шоу продавать))
Комментарий удален модератором
Только не опозорьтесь, пожалуйста... Столько шума, столько пиара. Нам, россиянам, будет неловко за вас с "гением"
Это ты Лена поедешь с ним, а не он с тобой)). Это Плющенко договорился с Сихарулидзе по твоей кандидатуре, и никакие контрольные прокаты не имели значения.
Главное действующее лицо в этой истории - Плющенко.
ОтветOlga.t
Это ты Лена поедешь с ним, а не он с тобой)). Это Плющенко договорился с Сихарулидзе по твоей кандидатуре, и никакие контрольные прокаты не имели значения. Главное действующее лицо в этой истории - Плющенко.
Что значит договорился? Едут действующие победители Первенства. Договорились по Садковой, например, которую с 14 местом ЧР протащили в сборную.
ОтветAnneta28
Что значит договорился? Едут действующие победители Первенства. Договорились по Садковой, например, которую с 14 местом ЧР протащили в сборную.
Да, Лена действительно победитель прошлого ПР.
Но накануне провели контрольные прокаты, чтобы оценить форму фигуристов на текущий момент. И вот сейчас у Лены есть проблемы, например отсутствует обязательный 3L.
Конечно поедет, думаешь Леночка тебя Рудковские искренне любят, ты просто для них бесценный актив, на котором они возьмут в сотню раз больше, чем ты им обходишься 😏
ОтветWestmoreland
Конечно поедет, думаешь Леночка тебя Рудковские искренне любят, ты просто для них бесценный актив, на котором они возьмут в сотню раз больше, чем ты им обходишься 😏
А потом, когда Лену настигнет пубертат или травма, не совместимая со спортом, "благотоворители" счетик предьявят лямов на пять, у Рудковских все записано и подсчитано
ОтветНаталия Васина
А потом, когда Лену настигнет пубертат или травма, не совместимая со спортом, "благотоворители" счетик предьявят лямов на пять, у Рудковских все записано и подсчитано
Ну мама Ира не зря контракт не подписала
Панегирик засчитан. Земные поклоны Яне свет Ляксандровне отвешены. Вот только смущает что спикеру всего 14 лет... Рудковские скоро новисов будут выстраивать в линию и заставлять хором прославлять себя? Оставтье уже детей в покое, не вовлекайте в рекламу, это дурно пахнет. Со взрослых требуйте по контракту. Ах у вас не осталось взрослых... Ну, се ля ви.
Ответgarovatat
Панегирик засчитан. Земные поклоны Яне свет Ляксандровне отвешены. Вот только смущает что спикеру всего 14 лет... Рудковские скоро новисов будут выстраивать в линию и заставлять хором прославлять себя? Оставтье уже детей в покое, не вовлекайте в рекламу, это дурно пахнет. Со взрослых требуйте по контракту. Ах у вас не осталось взрослых... Ну, се ля ви.
Да как же, только пару недель назад был хор похвал от Яметовой, Ковалева и Синицыной
ОтветOrange carrot
Да как же, только пару недель назад был хор похвал от Яметовой, Ковалева и Синицыной
точно, про новобранцев то я и позабыла!)) еще не привыкла что они в плющатне.
Ещё бы он пропустил такой шанс посветить лицом на международном турнире! Он так давно об этом мечтает
ОтветKareglazaya
Ещё бы он пропустил такой шанс посветить лицом на международном турнире! Он так давно об этом мечтает
А что такого в этом свечении? Вроде все ездят и спокойно там сидят, даже наоборот, иногда не особо и хотят там сидеть.
Ответolvl
А что такого в этом свечении? Вроде все ездят и спокойно там сидят, даже наоборот, иногда не особо и хотят там сидеть.
Очень уж избирательно он это делает. Как только стало понятно, что Титова в плохой форме, её вообще перестали сопровождать. Одна в кике всё время сидела.
Костылева на данный момент претендует на высокие места, поэтому с ней конечно же поедет тренер. Стоит ей начать проигрывать, тоже одна останется
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