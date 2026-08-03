Елена Костылева: «Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап в Китай. У нас отличный коннект»
Костылева: думаю, Евгений Викторович Плющенко поедет со мной на этап в Китай.
Российская фигуристка Елена Костылева надеется, что Евгений Плющенко поедет с ней на предстоящий этап Гран-при среди юниоров в Китае.
«Думаю, Евгений Викторович поедет со мной на этап. У нас отличный коннект, в этом отношении ничего не поменялось.
И с Евгением Викторовичем, и с Яной Александровной (Рудковской) все замечательно, они меня очень поддерживают, в том числе и материально.
Я очень рада, что со мной такие люди», – сказала Костылева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
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Главное действующее лицо в этой истории - Плющенко.
Но накануне провели контрольные прокаты, чтобы оценить форму фигуристов на текущий момент. И вот сейчас у Лены есть проблемы, например отсутствует обязательный 3L.
Костылева на данный момент претендует на высокие места, поэтому с ней конечно же поедет тренер. Стоит ей начать проигрывать, тоже одна останется